Учительница занималась сексом с 15-летним школьником и смогла избежать тюрьмы

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В Великобритании учительница из шотландского округа Саут-Ланаркшир 2 раза занялась сексом со школьником, но избежала тюрьмы.
Daily Record пишет, что 33-летняя Шивон Маклин познакомилась с 15-летним парнем, когда готовила к поступлению в университет его родственника. В сентябре прошлого года педагог и подросток занялись сексом в общежитии вуза, куда удалось поступить родственнику. Спустя некоторое время Маклин вместе с подростком приехала на парковку замка Крейгнетан. Они занялись сексом в машине.
О том, что подросток состоит в отношениях с учительницей, догадалась мать школьника. Во время одного из телефонных разговоров, он сказал собеседнику: «Я тебя люблю». Мать проверила телефон и обнаружила интимную переписку с Маклин.
На суде адвокат учительницы сообщил, что женщина получила психологические травмы в детстве, и во время беременности. А за месяц до того, как она совратила пострадавшего, на неё, со слов адвоката, дважды нападали ученики её школы. Защита утверждала, что Маклин сблизилась с юношей под гнётом этих событий. Её характеризовали, как уверенного человека, всегда решавшего чужие проблемы, но не справившегося с собственными.
Учительницу приговорили к 3 месяцам условного заключения под постоянным надзором и на 10 лет внесли в список лиц, совершивших половые преступления. Также педагогу назначили 300 часов неоплачиваемых общественных работ и запретили покидать дом с 19.00 до 7 утра в течение года.
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О том, что подросток состоит в отношениях с учительницей, догадалась мать школьника. Во время одного из телефонных разговоров, он сказал собеседнику: «Я тебя люблю». Мать проверила телефон и обнаружила интимную переписку с Маклин.
Учительницу приговорили к 3 месяцам условного заключения под постоянным надзором и на 10 лет внесли в список лиц, совершивших половые преступления. Также педагогу назначили 300 часов неоплачиваемых общественных работ и запретили покидать дом с 19.00 до 7 утра в течение года.
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Мария Фирсова