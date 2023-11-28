Учителя информатики отстранили от уроков за свастику на доске в московской школе

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Учителя информатики из московской школы отстранили от проведения уроков из-за рисунка свастики и украинского лозунга на доске. Об этом сообщил директор учебного заведения Евгений Скуднов во время беседы с РИА Новости.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что учителя одно из школ Москвы проверяют на дискредитацию российской армии за рисунок свастики и украинский лозунг на интерактивной доске.
Отмечается, что инцидент произошёл в школе 27 ноября. Руководство школы отстранило учителя информатики от занятий и написала заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.
По словам директора, с учениками 9 класса, во время урока которых произошёл инцидент, проведена профилактическая беседа. В ближайшее время подобные мероприятия будут проведены со всеми классами учебного заведения. В частности, речь будет идти об опасности экстремизма и его возможных способах проявления.
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Отмечается, что инцидент произошёл в школе 27 ноября. Руководство школы отстранило учителя информатики от занятий и написала заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.
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Анастасия Чинкова