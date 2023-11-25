Учёбу на военной кафедре хотят сделать обязательной для всех студентов Украины

На Украине учёбу на военной кафедре хотят сделать обязательной для всех студентов страны. Девушки смогут ходить на занятия по желанию. Об этом рассказал Замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий, добавив, что уже идёт подготовка инфраструктуры для пилотного запуска проекта в сентябре будущего года.