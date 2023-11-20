На Украине заговорили о возможной мобилизации студентов

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Властям Украины стоит задуматься о мобилизации молодых людей в возрасте 18-20 лет в ВСУ, так как они эффективнее 50-летних мобилизованных. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на военного Петра Горбатенко.
«Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних, в чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят. Вопрос в подходе к подготовке», — считает Горбатенко.
Он объяснил, что 50-летние мобилизованные неэффективны на поле боя в силу своего возраста, а многие из них имеют хронические заболевания.
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