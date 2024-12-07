Учёные из США обнаружили следы фентанила в тканях дельфинов из Мексиканского залива

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Ученые из Техасского университета A&M в Корпус-Кристи в США вместе с рядом научных учреждений обнаружили следы фентанила и иных фармацевтических препаратов в тканях дельфинов-афалин, которые обитают в Мексиканском заливе, сообщил журнал iScience.
Фентанил выявили в жировой ткани шести тел дельфинов, а ещё в образцах 30 иных особей. Ученые из США отмечают, что фентанил, как и остальные фармацевтические соединения, может накапливаться в организме морских обитателей — это представляет угрозу для здоровья экосистем и пищевых цепей.
В рамках исследования учёные проанализировали 89 образцов жира, в том числе шесть от мертвых дельфинов и 83, которые собрали у живых с помощью биопсии. Они обнаружили более 3000 химических соединений, фармацевтические вещества, седативные препараты и релаксанты.
У дельфинов из заливов Редфиш, Лагуна-Мадре и залива Миссисипи выявили накопление загрязняющих веществ. Результаты исследования отражают долгосрочные последствия воздействия загрязнений, так как часть анализируемых образцов были старше десяти лет. Препараты, которые обнаружили в тканях дельфинов, могли появиться в их организмах из-за загрязненной добычи или сточных вод.
Возможная причина загрязнения — сброс фармацевтических соединений в воду, полагают учёные. Так как дельфины — биоиндикаторы состояния морской среды, состояние особей может быть сигналом о более широких экологических проблемах.
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В рамках исследования учёные проанализировали 89 образцов жира, в том числе шесть от мертвых дельфинов и 83, которые собрали у живых с помощью биопсии. Они обнаружили более 3000 химических соединений, фармацевтические вещества, седативные препараты и релаксанты.
У дельфинов из заливов Редфиш, Лагуна-Мадре и залива Миссисипи выявили накопление загрязняющих веществ. Результаты исследования отражают долгосрочные последствия воздействия загрязнений, так как часть анализируемых образцов были старше десяти лет. Препараты, которые обнаружили в тканях дельфинов, могли появиться в их организмах из-за загрязненной добычи или сточных вод.
Возможная причина загрязнения — сброс фармацевтических соединений в воду, полагают учёные. Так как дельфины — биоиндикаторы состояния морской среды, состояние особей может быть сигналом о более широких экологических проблемах.
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Ольга Енгалычева