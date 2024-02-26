На крымский берег выбросило умирающего дельфина

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«Животное нельзя отпускать обратно в море: дельфин болен, там он погибнет. Ему нужна помощь», — об этом изданию сообщил представитель центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море».
Отмечается, что животное обнаружили рыбаки на одном из пляжей Евпатории.
Напомним, в начале февраля весь мир потрясла шокирующая история о других млекопитающих, проживающих под водой. Стая косаток застряла во льдах неподалёку от японского острова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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