Учёные: На Солнце произошла вспышка класса М

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Учёные из Института прикладной геофизики рассказали ТАСС, что на Солнце зафиксирована сильная вспышка класса М.
По данным специалистов, сильный всплеск относится к уровню М9.5. Он произошёл днём 10 ноября, продолжительность вспышки составила 31 минуту. Данное событие является весомым для наблюдений за солнечной активностью.
Эксперты отмечают, что солнечные вспышки классифицируются по уровню рентгеновского излучения: к самому мощному классу относятся вспышки Х, потом вспышки М и за ними следуют слабые — С, А и В. Всплески М-класса принято считать достаточно сильными, потому что они оказывают влияние на геомагнитную обстановку Земли.
Чаще всего вспышки подобного уровня сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Они могут провоцировать магнитные бури после приближения к Земле. Влияние таких явлений на земную атмосферу требует тщательного наблюдения, поскольку оно может влиять на работу спутников, радиосвязь и электрические сети.
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