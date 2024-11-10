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Учёные: На Солнце произошла вспышка класса М

Фото: istockphoto/ murat4art

Фото: istockphoto/ murat4art

Учёные из Института прикладной геофизики рассказали ТАСС, что на Солнце зафиксирована сильная вспышка класса М.


По данным специалистов, сильный всплеск относится к уровню М9.5. Он произошёл днём 10 ноября, продолжительность вспышки составила 31 минуту. Данное событие является весомым для наблюдений за солнечной активностью.

Эксперты отмечают, что солнечные вспышки классифицируются по уровню рентгеновского излучения: к самому мощному классу относятся вспышки Х, потом вспышки М и за ними следуют слабые — С, А и В. Всплески М-класса принято считать достаточно сильными, потому что они оказывают влияние на геомагнитную обстановку Земли.

Чаще всего вспышки подобного уровня сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Они могут провоцировать магнитные бури после приближения к Земле. Влияние таких явлений на земную атмосферу требует тщательного наблюдения, поскольку оно может влиять на работу спутников, радиосвязь и электрические сети.

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#ученые
#солнце
#эксперты
#магнитные бури
#земля
Глава Карелии обратится в СК из-за актрисы, сравнившей карельский язык с сосками
10 ноября 2024, 22:52

Артур Парфенчиков (Фото: riamediabank/ Павел Бедняков)

Глава Карелии Артур Парфенчиков будет обращаться в Следственный комитет с просьбой проверить актрису Валерию Ломакину после ее шуток о карельском языке и мужских сосках.
Во время своего стендап-выступления Ломакина сравнила карельский язык с мужскими сосками. Она отметила, что оба являются атавизмами. Актриса также добавила, что язык так сложен, что даже карелы на спектаклях пользуются наушниками для перевода на русский.

Артур Парфенчиков заявил, что он обратится в Следственный Комитет и попросит провести проверку по статье 282 УК РФ, — в ней говорится о возбуждении ненависти и унижении достоинства. Ещё глава Карелии инициировал служебную проверку, которую проведёт министерство культуры региона.

Ломакина уже принесла извинения в социальных сетях за свои слова. Она заявила, что очень любит Карелию. По словам актрисы, она острила, потому что молодые люди утрачивают связь со своими культурными традициями.

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#ук
#язык
#ск
#рф
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Москвичам посоветовали не подкармливать диких лис
10 ноября 2024, 21:47

Фото: istockphoto/ flownaksala

Жителям Москвы и гостям столицы не рекомендуют подкармливать диких лис, которые обитают в черте города, так как залог их выживания — самостоятельный поиск и добыча пищи, сообщается на сайте мэра Москвы.
«Найдя источник пищи, животное обязательно вернётся к этому месту, что может привести к утрате охотничьих умений. Если рыжие хищники отвыкнут самостоятельно искать и добывать корм, то не смогут впоследствии выжить в дикой природе», — подчеркивается в статье.

Лисы, которые привыкли к городской жизни, менее пугливы в сравнении с животными, живущими в лесу. Не стоит забывать, что они всё же дикие особи, при встрече с лисами лучше наблюдать за ними с безопасного расстояния и не совершать попыток взять животных на руки, отмечается на сайте мэра Москвы.

В последние годы на территории Москвы можно всё чаще увидеть лис. В столице обитает рыжая лисица (Vulpes vulpes) — самый известный и распространённый вид семейства псовых.

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#корм
#лисы
#москва
#московская область
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В Реутове завершается ремонт в поликлиниках
10 ноября 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове завершается ремонт в поликлиниках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В здании поликлиники № 2 специалисты меняют плитку, в детской поликлинике ремонтируют пандусы и восстанавливают ограждение по всему периметру, а в инфекционном и хирургическом корпусах обновляют напольное покрытие. На традиционном «Здравчасе», который состоялся на территории поликлиники № 2, прошло обсуждение состояния городской системы здравоохранения.

«Оценили состояние поликлиники и посмотрели, каким образом идут ремонтные работы. Выявили замечания, часть из них сразу удалось устранить», — отметила заместитель главы Реутова Ольга Репина.

По ее словам, в ближайшее время предстоит много работы, однако главное, что с руководством больницы выстроен хороший диалог.

Плановый ремонт медицинских учреждений является частью масштабной программы модернизации сферы здравоохранения. Цель программы заключается в том, чтобы удовлетворить запрос граждан на оказание качественных услуг.

Уточняется, что большая часть обращений местных жителей связана c состоянием зданий и помещений. Стоит отметить, что статистика, которая была приведена на совещании, показывает, что количество обращений за последний месяц значительно сократилось.

«Жалобы возникают чаще всего на фоне недостаточной коммуникации сотрудников медицинских учреждений с посетителями», — пояснил главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев.

Он подчеркнул, что на совещании также обсудили вариант проведения психологических курсов для медицинского персонала, которые помогут сотрудникам правильно реагировать на запросы граждан.

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В США запустят четырехлетний круиз для желающих «сбежать» от Трампа
В США запустят 4-летний круиз для желающих сбежать от президентства Трампа
10 ноября 2024, 18:40

Дональд Трамп (Фото:riamediabank.ru/Алексей Филиппов)

Компания Villa Vie Residences запускает 4-летний кругосветный круиз для тех, кто хочет оказаться за пределами Штатов во время президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает Business Insider.
Уточняется, что приобрести билеты можно на один, три и четыре года. Минимальная стоимость каюты на круизном лайнере Villa Vie Odyssey составляет 266 тысяч долларов.

Согласно информации источника, недовольные Трампом смогут посетить 140 стран мира за время круиза.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#корабль
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Из-за сбоя GPS киевляне «оказались» в России
10 ноября 2024, 15:36

Фото: istockphoto/ DragonImages

10 ноября в воскресенье телефоны жителей северной части Киевской области показывали по геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой, информирует Телеграм-канал «Страна.ua».
GPS в мобильных телефонах у многих жителей Киевской области начал давать сбои в недавнее время — карты показывали, будто они находятся на территории Белоруссии или в одном из регионов Российской Федерации. Жители в ряде сёл Вышгородского района жаловались на нарушения геопозиции в смартфонах — они «переместились» в белорусские города Гомель и Мозырь. Еще у части жителей региона геолокация сбилась, но лишь в рамках района.

Представители генерального штаба Вооружённых сил Украины подтвердили, что похожие случаи могут происходить. Они отметили, что возможной причиной сбоя может быть работа систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с воздушными атаками беспилотных летательных аппаратов.

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#украина
#киев
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Проповедник и известный блогер Павел Островский встретился с молодежью в Шатуре
10 ноября 2024, 14:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Участники молодежного межконфессионального форума «Вместе мы — Россия», проходившего в Шатуре, говорили о вере, семейных ценностях и любви. Со школьниками и студентами встретился отец Павел Островский — проповедник и известный блогер.
Вот уже больше 15 лет настоятель Георгиевского храма в Нахабине и едва ли не самый прогрессивный священник в России ведет открытый диалог с молодежью, остроумно отвечает как на серьёзные, так и на каверзные вопросы и дает жизненные советы.

— Молодежи хочется знать ответы на все вопросы — любви, веры, нравственности, семьи. Буквально на все. В этом смысле существует определённый информационный голод. Важно, что эти встречи вживую проходят, потому что с одной стороны мир у нас, конечно, удобный и оцифрованный, но люди перестали вживую общаться, а на такие темы надо говорить глаза в глаза», — говорит батюшка.

На сложные темы у Павла Островского получается говорить доступно, на простом и понятном языке, а также с чувством юмора. И это, несомненно, добавляет ему очков в общении с молодой аудиторией. На встрече обсуждали не только тему веры и религии. Говорили также о буллинге в школе и интернете, о квадроберах, о компьютерных играх. Некоторые ребята обращались к священнику за советом. Так, десятиклассница Александра Катаева, спросила, как побороть волнение перед экзаменом? Ведь в следующем году ЕГЭ. Ответ Павла Островского был прост и лаконичен — нужно жить здесь и сейчас. А здесь и сейчас волноваться точно ещё рано.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
— На одном языке с нами, подростками, замечательно так все рассказали, я прям в полном восторге, у меня страх пропал, я почувствовала в этих ведущих тех людей, с которыми можно поговорить на абсолютно любую тему. Поддержат, дадут правильный совет. Просто какая-то опора в них чувствуется», — поделилась Александра впечатлениями от общения со священником.

Завершился форум деловой игрой. Участников поделили на команды, каждая из которых представляла один из регионов России. Благодаря игре школьники и студенты узнали больше о нашей многонациональной стране.
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#священник
#семьи
#мир
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В Шатуре открыли скейт-площадку
10 ноября 2024, 14:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

В Шатуре открыли скейт-площадку в парке им. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г.о. Шатура.
В этот солнечный день юные скейтеры сразу же опробовали новый спортивный объект. На открытие была приглашена команда «Rampstroy house». Ребята продемонстрировали свои профессиональные умения, но и юные местные жители показали трюки ничуть не хуже гостей.

Скейт-площадку построили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Бетонная конструкция площадью 800 квадратных метров подходит и для профессиональных, и для начинающих скейтеров.

«Уверен, и наши планы в течение трёх лет благоустроить парк также получат одобрение губернатора и правительства области», — сказал глава г. о. Шатура Николай Прилуцкий.

Насладиться красочными моментами открытия можно в фотоальбоме.

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Умер пресс-секретарь певца Shaman
Baza: в Москве умер пресс-секретарь певца Shaman Антон Коробков-Землянский
10 ноября 2024, 13:11

Фото: istockphoto.com/ru/jorgeantonio

В Москве умер пресс-секретарь певца Shaman (Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 40-летний журналист скончался вечером в субботу, 9 ноября. Мужчина находился дома со своей супругой, когда вдруг он начал задыхаться. Женщина вызвала медиков, однако его не удалось спасти.

Информацию о смерти Коробкова-Землянского также подтвердил и директор Дронова Александр Качан.

Коробков-Землянский до сотрудничества с Shaman работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и занимал пост директора по коммуникациям «Европейской медиагруппы».

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В Домодедово отменили ограничения в работе самолётов
10 ноября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/ Sergey Strelkov

Пресс-служба авиагавани рассказала РИА Новости, что все ограничения на прилет и вылет в аэропорту Домодедово сняты в 10.32 по московскому времени.
«В 10.32 все ограничения на прилет и на вылет сняты. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — сообщают сотрудники аэропорта Домодедово.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения, чтобы обеспечить безопасность полётов гражданских рейсов. Данные ограничения ввели с 8:03 по московскому времени. Также ограничения ввели в воздушной гавани Шереметьево.

Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в Телеграм-канале рассказывал, что системы противовоздушной обороны отражают массированный налет дронов Вооружённых сил Украины на столицу. Средства ПВО сбили еще семь вражеских беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна.

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