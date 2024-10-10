Учёный Богачёв сообщил о вероятной магнитной буре пятого уровня

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Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил, что сегодня, 10 октября, вечером в Москве ожидается с высокой вероятностью магнитная буря пятого уровня.
«Были события на Солнце два дня назад, в результате которых сегодня будут геомагнитные последствия. Сейчас сформирован мировой прогноз. Бури делятся на пять градаций. Сейчас прогноз выдан, что сегодня по пятибалльной шкале наиболее вероятная линия — это примерно почти пятого уровня», — заявил в беседе с RT Богачёв.
Он также отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге возможны полярные сияния.
А в Кузбассе жители города Осинники стали свидетелями необычного явления, фото которого они разместили в соцсетях. Как пишет «Сiбдепо», в ночном небе была замечена яркая оранжевая сияющая вертикальная «черта».
Ранее Сергей Богачёв заявил, что к Земле после вспышек на Солнце приближается крупное облако плазмы.
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