Учёные нашли противовоспалительное вещество в морских водорослях

28 октября 2026, 03:44

F&F: фукоксантин может защищать кишечник и другие органы от повреждений

Фото: iStock/Ekaterina Chizhevskaya

Вещество из бурых морских водорослей фукоксантин способно снижать воспаление и защищать от повреждений кишечник, печень и ряд других органов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Food & Function (F&F).





Фукоксантин принадлежит к группе каротиноидов. Это природные пигменты, отвечающие за характерную окраску водорослей. Противовоспалительный эффект вещества учёные фиксировали и раньше, но детали механизма его работы оставались неясными.



В новом обзоре исследователи связали защитные свойства фукоксантина с влиянием на микрофлору кишечника. Эксперименты на животных показали, что вещество меняет состав кишечных бактерий, укрепляет защитный барьер кишечника и снижает проникновение в кровоток провоспалительных соединений.



По мнению авторов, такой эффект может положительно сказываться не только на кишечнике, но и на состоянии печени, лёгких и мозга. В одном из исследований на мышах изменения микрофлоры на фоне приёма фукоксантина ассоциировались со снижением риска колоректального рака.



Вместе с тем учёные обращают внимание на важные ограничения. Фукоксантин характеризуется низкой усвояемостью в организме, а дозы, дававшие эффект в опытах, зачастую существенно превышают то количество вещества, которое человек способен получить из пищи. Несмотря на эти сложности, авторы обзора видят в нём перспективный компонент для средств, направленных на профилактику воспалительных заболеваний.