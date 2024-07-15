Украинские школьники начали меньше использовать государственный язык

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Украинские школьники стали меньше использовать украинский язык для общения вне школы. Об этом говорят результаты опроса Государственной службы качества образования Украины, которые в Telegram приводит издание «Страна.ua».
Согласно информации опроса, популярность украинского языка среди школьников за период с прошлого по текущий год сократилась на 17%. В начале спецоперации 91% учащихся называли госязык Украины родным, однако на сегодняшний день количество таких школьников составляет 74%.
В быту, за пределами школы, на украинском теперь общается порядка 40% несовершеннолетних, при этом цифра значительно колеблется в зависимости от региона. ТНа западе страны дома на государственном языке разговаривают только 74% детей.
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