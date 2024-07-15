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Украинские школьники начали меньше использовать государственный язык

«Страна.ua»: украинские школьники стали меньше использовать государственный язык
15 июля 2024, 14:37
Фото: iStock/Ritthichai

Фото: iStock/Ritthichai

Украинские школьники стали меньше использовать украинский язык для общения вне школы. Об этом говорят результаты опроса Государственной службы качества образования Украины, которые в Telegram приводит издание «Страна.ua».


Согласно информации опроса, популярность украинского языка среди школьников за период с прошлого по текущий год сократилась на 17%. В начале спецоперации 91% учащихся называли госязык Украины родным, однако на сегодняшний день количество таких школьников составляет 74%.

В быту, за пределами школы, на украинском теперь общается порядка 40% несовершеннолетних, при этом цифра значительно колеблется в зависимости от региона. ТНа западе страны дома на государственном языке разговаривают только 74% детей.

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В дом ветерана боевых действий из посёлка Шатурторф провели магистральный газ
15 июля 2024, 14:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Дом ветерана боевых действий Романа Романчука, расположенный в посёлке Шатурторф городского округа Шатура подключили к системе централизованного газоснабжения, статус ветерана позволил провести подключение на льготных условиях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«С момента подачи заявки до подключения прошло несколько месяцев. Честно говоря, я был приятно удивлён скоростью работы специалистов «Мособлгаза». Иногда я не успевал, и им приходилось ждать, когда завершу свою часть проекта», — отметил Роман Романчук.
Поздравить ветерана боевых действий с подключением дома к газу приехали временно исполняющий полномочия главы округа Шатура Николай Прилуцкий и генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
Всего в Шатурторфе с начала года жители подали 88 заявок на льготное подключение к газу, из них 57 заявок уже выполнены.

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#газификация
#газоснабжение
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Шатурские лесничие помогли заблудившимся грибникам
15 июля 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Мособллеса

Сотрудники Шатурского филиала Мособллеса нашли заблудившихся грибников у деревни Митинской и вывели их из лесного массива. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мужчина с дочерью отправились в лес на «тихую охоту» и не смогли найти обратную дорогу. Сотрудники лесной охраны, получив сообщение об этом от диспетчерской службы, немедленно выехали на поиски. Они созвонились с потерявшимися и по ответам на вопросы определили их местонахождение. После этого грибников успешно вывели из леса», – рассказали в Мособллесе.
Там напомнили, что сезон сбора грибов и ягод в разгаре. Сотни людей ежедневно ходят в лес, и заблудившихся становится всё больше. В ведомстве предупредили, что, отправляясь в лес, нужно заранее изучить маршрут, предупредить о своих планах близких, взять заряженный телефон, компас, спички или зажигалку, а также пресную воду.

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#мособллес
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#грибники
#московская область
#безопасность
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Закрывшая Трампа при покушении телохранительница оказалась уроженкой России
«Типичная Рязань»: закрывшая Трампа при покушении девушка родилась в России
15 июля 2024, 14:54

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Телохранительница, закрывшая республиканского политика Дональда Трампа при покушении, якобы родилась в РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Типичная Рязань».
Уточняется, что девушка родилась в Рязанской области, была ученицей рязанского тренера, мастера спорта Ольги Новиковой. Вместе с семьей в 2000 году она переехала в США. В Штатах девушка окончила университет, после чего — школу частных телохранителей.

Данные о российском происхождении подтвердил политолог Алексей Чадаев.

Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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Ремонт моста через реку Пахру в Подольске завершат в начале августа
15 июля 2024, 14:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по ремонту моста через реку Пахру, расположенного рядом с посёлком санатория «Родина» городского округа Подольск, ведут дорожники, в настоящее время одна половина моста почти полностью обновлена, выполнить весь объём работ планируется в начале августа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На первой части моста уже отремонтированы переходные плиты, гидроизоляция и деформационный шов. Рабочие заменили металлические барьеры и перила, а также опорные части пролётных строений, укрепили конусы, отремонтировали консоли тротуара и ликвидировали размывы», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
В ближайшее время начнётся ремонт второй части моста. До окончания работ на объекте организовано реверсивное движение.

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В Подмосковье стартовал профилактический рейд «Тахограф»
15 июля 2024, 14:27

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции МО

В Московской области 15 июля начался профилактический рейд «Тахограф». Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной Госавтоинспекции.
Уточняется, что цель рейда – предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием грузопассажирского транспорта из-за нарушений режима труда и отдыха водителей. Будет контролироваться оснащение транспортных средств тахографами.
«Анализ причин и условий совершения аварий с участием грузовых автомобилей показывает, что в каждом третьем ДТП усматривается нарушение режима труда и отдыха водителей. Основная причина сложившейся ситуации – пренебрежение нормами безопасности как со стороны водителей, так и уполномоченных должностных лиц автотранспортных предприятий», – говорится в сообщении.
Уточняется, что рейд будет проводиться до 21 июля.

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Расписание электричек Казанского направления изменится с 16 июля
15 июля 2024, 14:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов Казанского направления изменится с 16 июля из-за обновления стрелочных переводов на станциях Люберцы-1 и Голутвин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На станции Голутвин работы будут проходить 16-17 июля с 1:40 ночи до полудня. На станции Люберцы технологические «окна» назначены на 18-20 и 26-27 июля с 23:00 до 13:00», — говорится в сообщении.
На время путевых работ у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, число остановок и длина маршрута. Кроме того, несколько поездов отменят.

Узнать актуальное расписание электричек пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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В парках Подмосковья за неделю побывали более 1,8 млн человек
15 июля 2024, 14:01

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 1,8 млн человек побывали в парках Московской области за минувшую неделю — с 8 по 14 июля, это на 230 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«В Подмосковье находится 194 парка культуры и отдыха. На прошлой неделе парки стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил глава подмосковного министерства Михаил Хайкин.
Больше всего посетителей принял парк «Пехорка» в Балашихе — за неделю там побывали 93 тысячи человек. На втором месте по популярности оказался парк Толстого в Химках, который посетили 57 тысяч гостей. Третье место занял Сестрорецкий парк в Клину с 47 тысячами посетителей. Четвёртым по популярности стал Центральный парк в Пушкине с 46 тысячами гостей. А замыкает недельный топ-5 парк Мира в Мытищах, который посетили 42 тысячи человек.

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Экс-пилот «Формулы-1» Шумахер признался в нетрадиционной ориентации
15 июля 2024, 13:29

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Ральф Шумахер, бывший пилот «Формулы-1» и брат семикратного чемпиона «королевских гонок» Михаэля Шумахера, публично рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации*.
«В социальных сетях Ральф опубликовал фотографию, на которой он запечатлён на борту яхты во время заката в объятиях своего возлюбленного. По информации СМИ, Ральф уже более двух лет состоит в отношениях со своим бывшим бизнес-менеджером», — сообщили в РИА Новости.

Ральф был женат на Коре Шумахер, бывшей модели. Их брак длился с октября 2001 по февраль 2015 года. В 2001 году у пары родился сын Дэвид, который тоже стал автогонщиком.

Также Ральф участвовал в гонках «Формулы-1» с 1997 по 2007 год. Он выступал за команды «Джордан», «Уильямс» и «Тойота». Всего он принял участие в 182 Гран-при. Ральф одержал 6 побед и 27 раз попадал на подиум.

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Президент Грузии пытается добиться отмены закона об иноагентах
«ТВ Пирвели»: президент Грузии обжалует закон об иноагентах
15 июля 2024, 13:13

Фото: IStock/Denis Kabanov

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст в понедельник иск в конституционный суд, чтобы добиться отмены закона об иноагентах, передает телекомпания «ТВ Пирвели».
Как сообщает источник, глава республики намерен установить, соответствует ли этот закон Конституции Грузии. В первую очередь, норма стала препятствием для вступления республики в ЕС, что прямо противоречит стратегии основного закона страны.

Ранее США перенесли совместные военные учения с грузинскими военными и заморозили оказание помощи республике и приостановили её интеграцию в Европейский союз.

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