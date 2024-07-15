Германия тайно передала Украине новую партию военной помощи

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Германия тайно передала ВСУ большую партию оружия, в которую также вошли танки Leopard 1A5 и Marder. Об этом информирует портал Merkur.
Уточняется, что в очередной состав пакета помощи также вошли 2 мостоукладчика Biber, 2 дополнительных инженерных танка Dachs, эвакуационный танк Bergepanzer 2 и 4 дополнительных танка разминирования Wisent 1. Согласно информации портала, Киев выражает надежду на то, что это поможет в создании ударной группы.
Авторы материла особенно выделили, что в поставку вошли и установки ракетных систем залпового огня HIMARS. Эта техника не состоит на вооружении Германии и была напрямую закуплена у Соединенных Штатов с целью переправки на Украину.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Авторы материла особенно выделили, что в поставку вошли и установки ракетных систем залпового огня HIMARS. Эта техника не состоит на вооружении Германии и была напрямую закуплена у Соединенных Штатов с целью переправки на Украину.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова