Украинцам пригрозили тюрьмой за хранение дров без документов

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Украинцам может быть предъявлено уголовное обвинение за содержание дров без документов, которые подтверждают их законное приобретение. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Согласно информации источника, данная норма была включена в закон, принятый Верховной Радой в октябре 2024 года. В настоящее время закон еще не подписан Владимиром Зеленским.
Уточняется, что если украинцы хранят дрова на сумму свыше 30 тысяч гривен и не могут предоставить документы о законной покупке, то им грозит тюремный срок от пяти до семи лет.
Ранее генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что с марта этого года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. По его словам, зима в этому году может стать крайне тяжелой.
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Уточняется, что если украинцы хранят дрова на сумму свыше 30 тысяч гривен и не могут предоставить документы о законной покупке, то им грозит тюремный срок от пяти до семи лет.
Ранее генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что с марта этого года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. По его словам, зима в этому году может стать крайне тяжелой.
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Екатерина Коршунова