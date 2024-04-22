Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, эпоха ископаемого топлива подходит к концу, передает РИА Новости.
«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу», – заявил он.
По его словам, на фоне этого произойдет изменение промышленных процессов.
Шольц также поблагодарил Норвегию за поставки газа в ФРГ после того, как Берлин разорвал торговые отношения с Россией.
Ранее стало известно, что цены на электричество, отопление и топливо в Германии вырастут на 41% по сравнению с 2021 годом. Эксперты из ФРГ основывали свои расчеты на традиционной семье из трех человек: три года назад ежегодные расходы составляли 3,7 тысячи евро (370 000 рублей). Сейчас эта цифра увеличилась на 1,5 тысячи евро (150 000 рублей).
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Александр Климов