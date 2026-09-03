«Улыбка осени»: синоптик раскрыл, когда в Москву придет бабье лето

03 сентября 2026, 12:59

Синоптик Тишковец: бабье лето придет в столичный регион 8 сентября

Фото: iStock/DOF

Бабье лето придет в столичный регион 8 сентября и продлится порядка пяти дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





По его прогнозу, после дождливых и прохладных выходных во вторник днём выглянет солнце, а воздух прогреется до +18 °C. В следующие дни будет ещё теплее.





«С 8 сентября в Центральной России начнется бабье лето, которое продержится, как и положено, около пяти суток! Бабье лето — это короткое перемирие осени с самой собой и ее улыбка!» — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Тишковца.

«Что касается выходных, то здесь картина резко меняется. Это уже будет хорошая заявка на осеннюю погоду: крепкий северо-западный ветер с порывами до 13—15 м/с и обширная зона осадков. Ожидаем затяжные дожди», — уточнил синоптик.