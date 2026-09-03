«Улыбка осени»: синоптик раскрыл, когда в Москву придет бабье лето
Синоптик Тишковец: бабье лето придет в столичный регион 8 сентября
Бабье лето придет в столичный регион 8 сентября и продлится порядка пяти дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его прогнозу, после дождливых и прохладных выходных во вторник днём выглянет солнце, а воздух прогреется до +18 °C. В следующие дни будет ещё теплее.
«С 8 сентября в Центральной России начнется бабье лето, которое продержится, как и положено, около пяти суток! Бабье лето — это короткое перемирие осени с самой собой и ее улыбка!» — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Тишковца.
В ночь на среду столбики термометров покажут около +9…+14 °C, в дневные часы потеплеет до +17…+22 °C. Во второй половине недели ожидается до +25 °C.
Тем временем 3 сентября в Москве воздух прогреется до +18…+20 °C. Местами пройдут кратковременные дожди. В пятницу погода будет аналогичной, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Что касается выходных, то здесь картина резко меняется. Это уже будет хорошая заявка на осеннюю погоду: крепкий северо-западный ветер с порывами до 13—15 м/с и обширная зона осадков. Ожидаем затяжные дожди», — уточнил синоптик.
Так, в субботу в дневное время будет порядка +16…+18 °C, в воскресенье — не теплее +15 °C, заключил Шувалов.