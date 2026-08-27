Синоптик дал прогноз погоды для Москвы на сентябрь

27 августа 2026, 14:02

Синоптик Цыганков: в сентябре в Москве заморозков не будет

Фото: iStock/Valery Bocman

Температурных скачков и заморозков в сентябре в столичном регионе не ожидается. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Васильевич Цыганков.





В разговоре с «Известиями» синоптик напомнил, что в последние три года сентябрь был очень теплым. По его словам, на формирование погоды влияет воздушная масса, которая приходит в регион. Если воздух приходит из Европы или Африки, то в столице становится теплее, а при северном ветре температура снижается.





«В ближайшие три дня ожидается погода ниже нормы, затем циклон уйдет на восток, и поток снова может смениться на южный или юго-западный. Тогда к пятнице-субботе температура может подняться примерно до +21...+22 °С», — объяснил Цыганков.

«В пятницу, 28 августа, местами небольшой кратковременный дождь. В субботу в течение дня погода в столице простоит без осадков, но в западных районах Московской области могут быть дожди. В воскресенье низкая вероятность осадков в Москве», — уточнил синоптик.