Синоптик дал прогноз погоды для Москвы на сентябрь
Синоптик Цыганков: в сентябре в Москве заморозков не будет
Температурных скачков и заморозков в сентябре в столичном регионе не ожидается. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Васильевич Цыганков.
В разговоре с «Известиями» синоптик напомнил, что в последние три года сентябрь был очень теплым. По его словам, на формирование погоды влияет воздушная масса, которая приходит в регион. Если воздух приходит из Европы или Африки, то в столице становится теплее, а при северном ветре температура снижается.
«В ближайшие три дня ожидается погода ниже нормы, затем циклон уйдет на восток, и поток снова может смениться на южный или юго-западный. Тогда к пятнице-субботе температура может подняться примерно до +21...+22 °С», — объяснил Цыганков.
Он добавил, что заморозки для Москвы и Подмосковья для сентября считаются очень ранними. Пока их ждать не стоит, уверен эксперт.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил в беседе с RT, что в ночь на субботу в столичном регионе ночью столбики термометров опустятся до +5...+10 °С, однако дневная температура с пятницы по воскресенье будет около +19...+21 °С.
«В пятницу, 28 августа, местами небольшой кратковременный дождь. В субботу в течение дня погода в столице простоит без осадков, но в западных районах Московской области могут быть дожди. В воскресенье низкая вероятность осадков в Москве», — уточнил синоптик.
В пятницу ожидается слабый северо-западный ветер. В субботу и воскресенье он будет дуть с юго-запада, а далее сменится на южный. и далее южный, заключил Ильин.