Умер 40-летний замглавы Роскосмоса по экономике Овчинников

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Заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался на 41-м году жизни после продолжительной болезни.
Об этом рассказал экс-глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что Овчинников был талантливым экономистом и администратором. В 2018 году Рогозин пригласил его в Роскосмос.
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«После тяжелой болезни умер Максим Овчинников», - сообщил Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
«В федеральной антимонопольного службе отпускали его с большой неохотой. там его тоже ценили»,-вспомнил Дмитрий Рогозин.Максим Овчинников навел финансовый порядок на новом рабочем мест.
«Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат - годы беспрецедентных безаварийных пусков», - заявил Дмитрий Рогозин.Максим Овчинников родился 11 сентября 1983 года. В 2006 году стал выпускником-магистрантом экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 26 октября 2018 года занял пост заместителя гендиректора по экономике и финансам Роскосмоса.
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Мария Фирсова