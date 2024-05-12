Умер американец, которому впервые в истории медицины пересадили свиную почку

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Умер американец, которому первому в мире была проведена трансплантация почки свиньи. Операция по пересадке донорского органа животного была проведена в марте этого года.
Ричард Слейман из Массачусетса провёл под скальпелем хирурга четыре часа, сообщает АВС News. Операция прошла успешно, отторжения не произошло, и в начале апреля 62-летнего американца выписали из больницы домой. Однако спустя два месяца после хирургического вмешательства он скончался.
В больнице выразили соболезнования по поводу кончины Ричарда, однако добавили, что не видят причин того, что его смерть стала следствием недавней операции.
В публикации указано, что почка для трансплантации была предоставлена фармацевтической компанией от донора свиньи с отредактированными генами по технологии CRISPR-Cas9. В истории болезни Слеймана указано, что вредные свиные гены были удалены, а также добавлены некоторые гены человека для совместимости пересаживаемого органа с организмом человека.
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В больнице выразили соболезнования по поводу кончины Ричарда, однако добавили, что не видят причин того, что его смерть стала следствием недавней операции.
В публикации указано, что почка для трансплантации была предоставлена фармацевтической компанией от донора свиньи с отредактированными генами по технологии CRISPR-Cas9. В истории болезни Слеймана указано, что вредные свиные гены были удалены, а также добавлены некоторые гены человека для совместимости пересаживаемого органа с организмом человека.
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Александр Бойцов