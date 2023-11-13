Умер брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

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Казахстанский предприниматель и младший брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат скончался в возрасте 70 лет.
Об этом сообщил в соцсети Х пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
До этого казахстанский портал ratel.kz сообщил, что Болат Назарбаев умер утром 13 ноября из-за остановки сердца. Реанимационные мероприятия проводили в течение 23 минут. Но это оказалось неэффективным.
В 2022 года у Болата Назарбаева был обнаружен рак гортани, который осложнился внутрибольничной пневмонией, тромбозом и диабетом.
4 ноября казахстанские издания писали, что мужчину госпитализировали с повторным инфарктом.
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«В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева», — сказано в сообщении.
В 2022 года у Болата Назарбаева был обнаружен рак гортани, который осложнился внутрибольничной пневмонией, тромбозом и диабетом.
4 ноября казахстанские издания писали, что мужчину госпитализировали с повторным инфарктом.
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Мария Фирсова