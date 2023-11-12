Умерла российская писательница и драматург Нина Садур

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На 74-м году жизни скончалась известная российская писательница, драматург и сценарист Нина Садур. О смерти матери сообщила ее дочь Екатерина.
Нина Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. В 1989 году вышел сборник ее драматических произведений «Чудная баба». По пьесам Садур ставились спектакли не только в России, но и за границей. Среди ее произведений пьесы «Уличенная ласточка», «Группа товарищей», «Брат Чичиков», «Памяти Печорина», романы и повести «Юг», «Сад», «Немец». Садур также писала сценарии к художественным фильмам и сериалам.
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