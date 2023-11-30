Умер фронтмен группы The Pogues Макгоуэн

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Умер 65-летний ирландский музыкант, солист и автор песен музыкальной группы The Pogues Шейн Макгоуэн.
The Guardian сообщает, что музыкант умер в ночь на 30 ноября после продолжительной болезни.
The Pogues — англо-ирландская фолк-панк-группа, образованная в 1982 году в Лондоне Макгоуэном. Популярность приобрела во второй половине 1980-х годов.
В декабре 2015 года группа распалась. Прощальные концерты прошли в Ирландии и Великобритании в 2013 году.
С 2022 года Макгоуэн лечился от вирусного энцефалита.
Ранее в Греции умер известный писатель, автор бестселлера «Z» Василис Василикос. Ему было 89 лет. Об этом сообщает общественное телевидение ERT.
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The Pogues — англо-ирландская фолк-панк-группа, образованная в 1982 году в Лондоне Макгоуэном. Популярность приобрела во второй половине 1980-х годов.
С 2022 года Макгоуэн лечился от вирусного энцефалита.
Ранее в Греции умер известный писатель, автор бестселлера «Z» Василис Василикос. Ему было 89 лет. Об этом сообщает общественное телевидение ERT.
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Мария Фирсова