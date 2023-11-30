В Греции скончался писатель, автор бестселлера «Z» Василис Василикос

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В Греции умер известный писатель, автор бестселлера «Z» Василис Василикос. Ему было 89 лет. Об этом сообщает общественное телевидение ERT.
«Обладатель многих наград, греческий писатель Василис Василикос скончался сегодня в возрасте 89 лет. Он писал романы, повести, рассказы, пьесы и стихи. Среди его самых известных работ: "Мифология Америки", "Жертвы мира", "Ружье подводной охоты", "Фотографии", "Коронер", "Z" и другие», - гласит некролог.
Также уточняется, что книги греческого писателя переведены на 33 языка мира, в том числе и шрифт Брайля - тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям.
Ранее также сообщалось, что 24 ноября умерла 98-летняя советская актриса Тамара Солодовникова. Она скончалась в своей квартире в Конаковском проезде в столице из-за сердечно-сосудистой недостаточности.
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