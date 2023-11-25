Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитриева

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Умерла 78-летняя актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева.
Об этом сообщили в пресс-службе театра. Наталия Дмитриева скончалась после продолжительной болезни.
Худрук Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак сообщил РЕН ТВ, что похороны актрисы состоятся 29 ноября. Панихида пройдёт утром в театре на малой сцене.
Наталия Дмитриева сыграла много ролей в Молодежном театре на Фонтанке, куда перешла в 1980 году. Она была задействована в спектаклях «Трехгрошовая опера», «И дольше века длится день», «Звучала музыка в саду», «Жаворонок».
В 2012 году Наталия Дмитриева была номинирована на театральную премию «Золотой софит» за роль Тети в «Фантазиях Фарятьева».
Дмитриева занималась педагогической деятельностью, а также сочиняла стихи и пьесы. Одну из них -«Девочка на шаре»- поставили в Театре Армена Джигарханяна в Москве.
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Худрук Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак сообщил РЕН ТВ, что похороны актрисы состоятся 29 ноября. Панихида пройдёт утром в театре на малой сцене.
«Талантливая, красивая неимоверно, остроумная, жизнелюбивая. Диагноз не сломал её, она играла в «Трёх сестрах» до недавнего времени. Она очень мужественный человек, добрая. Мы скорбим о ней», – заявил Семен Спивак.Наталия Дмитриева известна по работам в следующих сериалах и фильмах: «Бумбараш», «Уходя уходи», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности». Всего за свою карьеру она сыграла в 40 киноработах.
Наталия Дмитриева сыграла много ролей в Молодежном театре на Фонтанке, куда перешла в 1980 году. Она была задействована в спектаклях «Трехгрошовая опера», «И дольше века длится день», «Звучала музыка в саду», «Жаворонок».
В 2012 году Наталия Дмитриева была номинирована на театральную премию «Золотой софит» за роль Тети в «Фантазиях Фарятьева».
Дмитриева занималась педагогической деятельностью, а также сочиняла стихи и пьесы. Одну из них -«Девочка на шаре»- поставили в Театре Армена Джигарханяна в Москве.
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Мария Фирсова