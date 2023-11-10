Умерла космонавт-дублер Терешковой Валентина Пономарёва

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Валентина Пономарёва, которая была дублером Валентины Терешковой и так и не полетела в космос, скончалась на 91-м году жизни. Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».
Ранее сообщалось, что скончался 88-летний заслуженный строитель РФ Юрий Ус. Он руководил сооружением саркофага после аварии на Чернобыльской АЭС. После чего руководил строительством важных объектов в Калужской области (НПО «Гранат», НПО «Тайфун» и цеха КТЗ).
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