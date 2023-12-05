Ушла из жизни звезда сериала «Склифосовский» Татьяна Владимирова

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Владимирова. Ей было 73 года. Об этом сообщили в Московском театре «Et Cetera».
«В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. Как же трудно нам будет жить без нее. Светлая ей память и огромная благодарность за все», — говорится в сообщении.
Владимирова скончалась после длительной болезни. Она запомнилась зрителям по фильму «Язычники» и сериалам «Склифосовский» и «Секретарша».
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