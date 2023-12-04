В Москве умер редактор научного журнала «Художественная культура» Кривцун

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Искусствоведу и культурологу Олегу Кривцуну было 69 лет.
SHOT сообщает, что тело академика обнаружила домработница, когда пришла делать уборку в его квартире на Кудринской площади.
Учёный умер, когда был в ванне. Его тело пролежало там примерно три дня.
Предварительная причина смерти— острая сердечно-сосудистая недостаточность. Следов насильственной смерти на теле не было обнаружено.
Олег Кривцун — российский искусствовед, культуролог и философ. Специализировался на истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Был доктором философских наук, профессором и действительным членом Российской академии художеств.
До самой смерти занимал должность шеф-редактора научного журнала «Художественная культура».
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Учёный умер, когда был в ванне. Его тело пролежало там примерно три дня.
Предварительная причина смерти— острая сердечно-сосудистая недостаточность. Следов насильственной смерти на теле не было обнаружено.
До самой смерти занимал должность шеф-редактора научного журнала «Художественная культура».
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Мария Фирсова