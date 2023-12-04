Умершего в СИЗО экс-жениха Волочковой Кузнецова похоронили тайно

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Экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой умер в СИЗО на фоне уголовного дела об избиении жены. Его похоронили на одном из российских кладбищ.
«Стархит» сообщает, что похороны прошли 2 декабря. При этом похороны не анонсировали, место похорон держали в секрете. Сообщается, что избитая вдова простила мужа и была готова продолжить с ним отношения.
Ранее СМИ сообщали, что вдова Сергея Кузнецова не верит в официальную версию о смерти мужа. По её версии, у мужа были враги.
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о смерти экс-любовника Сергея Кузнецова в «Матросской тишине» в интервью Shot.
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«Так, как ты любил меня, никто любить не сможет», - обратилась к скончавшемуся мужу.
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о смерти экс-любовника Сергея Кузнецова в «Матросской тишине» в интервью Shot.
«Я знаю, что он любил свою жену. Меня с ним связывало только одно: путешествие на Мальдивы два года назад. Мы познакомились до Нового Года и договорились сразу, что это — романтическое путешествие. У меня на тот момент просто завершились отношения с возлюбленным, и я могла себе позволить пригласить его в путешествие», - рассказала Волочкова.Читайте также:
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Мария Фирсова