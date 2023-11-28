«Это ужас какой-то»: Волочкова прокомментировала смерть экс-любовника

Фото: Telegram-канал А. Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о смерти бывшего любовника Александра Кузнецова в «Матросской тишине» в интервью Shot.
«Я знаю, что он любил свою жену. Меня с ним связывало только одно: путешествие на Мальдивы два года назад. Мы познакомились до Нового Года и договорились сразу, что это — романтическое путешествие. У меня на тот момент просто завершились отношения с возлюбленным, и я могла себе позволить пригласить его в путешествие», - рассказала Волочкова.
По ее словам, они вместе провели 18 дней на Мальдивах, а потом расстались друзьями. Балерина рассказала, что последний раз общалась в бывшим любовников мае текущего года. И отказалась отвечать на вопрос, пойдет ли на его похороны.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в камере «Матросской тишины» обнаружили тело бывшего возлюбленного Волочковой Сергея Кузнецова. Как сообщалось, его тело обнаружил сокамерник.
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