Ураза-байрам 2024: когда и как его отмечают, что принято делать

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Мусульмане ежегодно держат строгий пост во время священного месяца Рамадан. Завершается период ограничений праздником Ураза-байрам. О том, когда появилось торжество, какие приметы существуют и почему его называют праздником разговения, читайте в материале «Радио 1».
Когда отмечают Уразу-байрам в 2024 году?
У торжества нет конкретной даты и каждый год время его празднования смещается. В 2024 году Ураза-байрам приходится на 10 апреля.
При этом отмечать торжество принято не с утра, а с вечера предыдущего дня. Моментом окончания праздника считается вечер десятого апреля. Согласно исламскому календарю, Ураза-байрам отмечается в первые три дня месяца Шавваль, который начинается сразу после Рамадана. Самым главным днем считается первый, то есть 10 апреля.
Что такое Рамадан?
Месяц Рамадан для мусульман является священным. Считается, что именно в это время пророк Мухаммед получил первые откровения и стихи Корана. Мусульмане в течение месяца держат строжайший пост. Коран запрещает принимать еду и питье в дневное время суток во время всего поста. Если по каким-либо причинам, человек не может поститься в Рамадан, он может возместить пропущенные дни поста позже.
Мусульмане верят, что намеренное нарушение поста – страшный грех, за который будут отдавать долги потомки.
История Ураза-байрама
Ураза-байрам является древним мусульманским праздником. Основателем торжества считается пророк Мухаммед. Впервые торжество отметили в 624 году. Тогда же пророк впервые объявил день разговения.
Суть Ураза-байрама
Ураза-байрам знаменует окончание обязательного поста в месяц Рамадан. С арабского языка название торжества в буквальном смысле переводится как «праздник прекращения поста». Мусульмане считают Ураза-байрам символом возрождения: в этот день человек очищается от плохих желаний — это стимул, чтобы в будущем он совершал исключительно угодные Аллаху поступки.
Что принято делать в Ураза-байрам
К празднику разговения мусульмане начинают готовиться заранее. В домах принято наводить идеальный порядок. Также убираются в хлевах, моют скот. Некоторые даже приобретают в канун праздника новую мебель в дом, обновляют интерьер.
После длительного поста принято накрывать богатый стол, однако запрещенные исламом продукты употреблять нельзя. К таковым относят алкоголь, свинину и т.д. Отмечать праздник многие верующие начинают сразу после заката, как только становится темно. Считается, что пророк Мухаммед советовал провести ночь на Ураза-байрам за молитвами.
Традиции Ураза-байрам
Милостыня
До наступления торжества мусульмане должны успеть подать нуждающимся милостыню. Размер пожертвований строго установлен советом муфтиев России. Для тех семей, чей достаток является низким, размер милостыни не превышает 150 рублей. Люди со средним достатком должны заплатить 500 рублей, для тех, кто имеет доход выше среднего, установлена милостыня в размере 800 рублей. Также можно подавать нуждающимся продукты.
Итикаф
Некоторые мусульмане перед праздником Ураза-байрам совершают итикаф. Это означает полное уединение в мечети на протяжении десяти дней. В это время верующие читают молитвы, священные писания. Считается, что так мусульмане еще больше укрепляют веру.
Молитвы
До наступления рассвета мусульмане совершают омовение и надевают чистую нарядную одежду. Затем приходит время обязательной утренней молитвы – Ид-намаза. После этого верующие отправляются на кладбища, приводят в порядок могилы усопших и молятся за них.
В мечетях проходят праздничные служения в течение всего дня.
Гости и подарки
В Ураза-байрам принято ходить друг к другу в гости и дарить подарки. При встрече мусульмане желают «благословенного праздника», эта фраза звучит как «Ид мубарак».
В этот день принято совершать добрые дела: например, давать милостыню, заниматься благотворительностью и помогать малоимущим. Кроме того, принято дарить друг другу подарки.
Что нельзя делать в Ураза-байрам?
Несмотря на окончание поста и снятие основных запретов, в священный праздник мусульманам категорически нельзя ссориться, сквернословить, делать домашние дела, думать о плохом. Разрешается курить табак, вести половую жизнь, употреблять любые, не запрещенные религией продукты.
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