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Муфтий Подмосковья Аббясов: мусульмане мира осудили теракт в «Крокусе»

29 марта 2024, 14:15
Фото: пресс-служба ДУМ МО

Фото: пресс-служба ДУМ МО

Мусульмане жёстко осудили теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил зампредседателя Духовного управления мусульман России, муфтий Московской области Рушан Аббясов. В пятницу он возложил цветы к мемориалу у концертного зала, где неделю назад был совершён теракт.
Аббясов приехал вместе с имамами из общины Красногорска и других подмосковных городов, чтобы совершить коллективную молитву.
«Это тяжёлая трагедия для всех граждан, независимо от вероисповедания. Во всех наших мечетях во время пятничного богослужения пройдут поминальные молитвы. Мусульмане России, мусульмане всего мира очень жёстко осудили теракт. За тяжкий грех исполнители и заказчики этого злодеяния, безусловно, понесут наказание как в этом мире, так и в мире вечности», – сказал муфтий журналистам.

Он добавил, что председатель Духовного управления мусульман Росси муфтий Равиль Гайнутдин представил к награде мусульманской организации 15-летнего Ислама Халилова, который спас из горящего здания более 100 человек.

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Назван размер увеличения социальной пенсии в России с 1 апреля
Социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 7,5%
29 марта 2024, 14:40

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии в Российской Федерации вырастут на 7,5%. Средний размер выплаты составит 13,5 тысячи рублей.
Об этом сообщили представители Социального фонда РФ. Социальная пенсия для детей с инвалидностью составит почти 20 тысяч рублей, передаёт «Российская газета». Социальная пенсия для взрослых людей с инвалидностью первой группы составит 20,1 тысячи рублей. В Соцфонде подчеркнули, что индексация пенсий произойдёт автоматически, никуда ни с какими заявлениями обращаться не нужно.

Справка: социальная пенсия бывает по старости, инвалидности, а также в случае потери кормильца. Эта выплата не зависит от трудового стажа или пенсионного коэффициента. Такая пенсия назначается людям, которые не имеют возможности обеспечивать себя самостоятельно или получать страховую пенсию.

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#выплаты
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В Щёлково завершились соревнования по проведению аварийно-спасательных работ
29 марта 2024, 14:37

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Определены победители соревнований по аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий ДТП в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования проводились на территории Щелковского колледжа. В турнире примали участие 26 команд разных подразделений.

«На соревнованиях в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир получили тяжёлые переломы и при этом оказались заблокированы в автомобиле. Участники соревнований демонстрировали свои навыки проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП, такие как: подготовка аварийно-спасательного оборудования, стабилизация аварийного транспортного средства, обеспечение доступа к пострадавшим, которым нужно оказать и психологическую и доврачебную помощь, деблокировка и эвакуация», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что по итогам победителями стала команда 13 пожарно-спасательного отряда из Клина. Кроме этого, в апреле пройдет первенство центрального федерального округа в Иваново, где победители будут представлять Подмосковье.

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В Подмосковье проснулись первые гадюки
29 марта 2024, 14:32

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Гадюки начали выходить из зимней спячки в Московской области, о том, как отличить их от ужей, и что делать при укусе ядовитой змеи, рассказали в министерстве экологии и природопользования региона.
«После долгих месяцев зимней спячки гадюки выползают из своих укрытий в поисках еды, партнера и прогретого солнцем теплого места. Весной этих змей можно встретить греющимися на камнях, бревнах или лесных тропинках», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Гадюк иногда путают с безобидными ужами, однако различить их довольно просто: у ужа голова округлая, а у гадюки — треугольная. К тому же на голове у ужа есть узор в виде жёлтых очков. Кроме того, у ужей круглые зрачки, а у гадюк — вертикальные, как у кошек.

Укус гадюки, как правило, не смертельный, но очень болезненный. При укусе необходимо сразу вызвать скорую помощь, а до приезда врачей нужно соблюдать покой, приложить к поражённому месту что-то холодное, принять антигистаминный препарат и пить больше простой воды. Отсасывать яд не стоит — это может быть опасным из-за микротрещин во рту.

В министерстве напомнили, что гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области. Убивать эту рептилию нельзя. При встрече с гадюкой лучше всего обойти её или убрать в сторону длинной палкой.

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#подмосковье
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В Подмосковье до конца года создадут ещё шесть кластеров проекта «Профессионалитет»
29 марта 2024, 14:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в 2024 году создадут шесть кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Подмосковье занимает второе место в стране по количеству созданных кластеров. В 2022 году в регионе сформировали два кластера, в 2023-м – ещё пять. В планах на текущий год – создание ещё шести кластеров. В следующем учебном году численность обучающихся «Профессионалитета» превысит 11,7 тыс. человек», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что в этом учебном году по образовательным программам «Професионалитета» обучаются более 6,2 тыс. студентов.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
#московская область
#подмосковье
#студенты
#образование
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Мурашко сообщил о ситуации с пострадавшими в теракте, которые сейчас в больнице
29 марта 2024, 14:02

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В пятницу 29 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко поделился свежими данными о количестве пострадавших в «Крокусе», которые выписаны из больниц или продолжают оставаться в стационарах на лечении.
По данным министра, из больниц на сегодняшний день выписаны 98 человек, 69 — остаются в стационарах. В больнице умер еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения, сообщил Мурашко.

Пострадавших в «Крокус Сити Холле» увозили в 22 больницы Москвы и Московской области. Первых раненых приняла Красногорская городская больница.

Основной характер травм у переживших трагедию — огнестрельные ранения, ожоги, отравления угарным газом, ушибы и переломы. Кроме того, практически всем понадобилась помощь психологов из-за пережитого стресса и шока.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 144 человека, количество пострадавших — 382

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#больница
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Число площадок «Мегабак» в Подмосковье за год увеличат до ста
29 марта 2024, 14:00

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области за год увеличат до ста количество площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Мегабак» – площадки, куда жители могут вывезти вторсырьё. Собранные отходы с площадок напрямую забирают компании-переработчики и региональные операторы.
«В Московской области на сегодня созданы основы новой отрасли переработки отходов, внедрена система раздельного сбора. Помимо этого, ведётся сбор отходов на площадках «Мегабак», которые поступают на переработку, минуя комплекс по переработке отходов», – рассказал председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин.
Всего в Подмосковье сейчас работает 61 площадка «Мегабака». На 14 из них можно сдать вторсырьё за вознаграждение.

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#мособлдума
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#отходы
#московская область
#подмосковье
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В Подольске прошли учения по обнаружению и ликвидации лесных пожаров
29 марта 2024, 13:57

Фото: пресс-служба Комлесхоза Московской области

Командно-штабные учения прошли вблизи поселка Львовский городском округе Подольск. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В учениях приняли участие работники Подольского лесничества,пожарными и сотрудниками филиала ГАУ МО «Центрлесхоз».

«Подготовленные костры, согласно сценарию учений, потушили, развернув пожарные рукава и наладив подачу воды, а мелкие очаги возгорания ликвидировали с помощью ранцевых лесных огнетушителей. В течение 15 минут пожар был ликвидирован.Учения прошли успешно, отточена работа по взаимодействию всех сил и средств, задействованных в обнаружении и тушении лесных пожаров», — поделились в ведомстве.

Кроме этого, сотрудники Комлесхоза напоминают, что в случае обнаружения пожара необходимо позвонить на номер экстренных оперативных служб 112 или на прямую линию лесной охраны.

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Путин: Наибольшее значение для России имеют отношения с ближайшими соседями
29 марта 2024, 13:47

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Глава государства рассказал собравшимся, что выстраивая отношения с партнёрами на международной арене, нужно помнить, что главенствующее значение в этом имеют отношения с ближайшими странами-соседями России.

«Наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнёрами, с нашими друзьями, с нашими соседями. Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учёта интересов друг друга», — подчеркнул президент.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о преимуществах предложенной Китаем программы по урегулированию ситуации на Украине. План этот связан с необходимостью отмены односторонних санкций, введенных Западом в адрес России еще до начала российско-украинского конфликта.

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#владимир путин
#совещание
#мид рф
#политика
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В Солнечногорске прошло профилактическое занятие «Осторожно, тонкий лёд!»
29 марта 2024, 13:31

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактическое занятие на тему «Осторожно, тонкий лёд!». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Образовательное мероприятие прошло для воспитанников культурно-досугового центра «Тимоново».

«Спасатели объяснили детям, что ежегодно весенний ледяной покров становится причиной появления многих несчастных случаев и трагедий, которые часто происходят с детьми и отчаянными рыбаками. Спасатели уделили особое внимание основным правилам безопасного поведения на воде и на ледовом панцире, а также способам спасения и оказания первой помощи людям, провалившимся под ледовую кромку. Также специалисты продемонстрировали собравшимся аварийно-спасательное оборудование и устройство спасения из ледяной полыньи, чтобы ребята лучше запомнили важную и полезную информацию», — поделился замначальника ПСЧ Сергей Яшин.

Стоит отметить, что с интересом слушали специалистов и задавали им вопросы.

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