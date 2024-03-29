Муфтий Подмосковья Аббясов: мусульмане мира осудили теракт в «Крокусе»

Фото: пресс-служба ДУМ МО
Мусульмане жёстко осудили теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил зампредседателя Духовного управления мусульман России, муфтий Московской области Рушан Аббясов. В пятницу он возложил цветы к мемориалу у концертного зала, где неделю назад был совершён теракт.
Аббясов приехал вместе с имамами из общины Красногорска и других подмосковных городов, чтобы совершить коллективную молитву.
Он добавил, что председатель Духовного управления мусульман Росси муфтий Равиль Гайнутдин представил к награде мусульманской организации 15-летнего Ислама Халилова, который спас из горящего здания более 100 человек.
Читайте также:
Муфтий Подмосковья Аббясов и имамы Красногорска помолились о жертвах теракта в «Крокусе»
Погиб гражданин Белоруссии, тяжелораненый при теракте в «Крокусе»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
«Это тяжёлая трагедия для всех граждан, независимо от вероисповедания. Во всех наших мечетях во время пятничного богослужения пройдут поминальные молитвы. Мусульмане России, мусульмане всего мира очень жёстко осудили теракт. За тяжкий грех исполнители и заказчики этого злодеяния, безусловно, понесут наказание как в этом мире, так и в мире вечности», – сказал муфтий журналистам.
Читайте также:
Муфтий Подмосковья Аббясов и имамы Красногорска помолились о жертвах теракта в «Крокусе»
Погиб гражданин Белоруссии, тяжелораненый при теракте в «Крокусе»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
Лора Луганская