Ущерб от нелегальной свалки в Домодедове оценили в 367 млн рублей

Свалку строительного и бытового мусора, занимающую площадь более 88 тысяч квадратных метров, обнаружили в деревне Кишкино городского округа Домодедово. По оценке экспертов, причинённый землям ущерб составил 367,6 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области.





«В ходе надзорных мероприятий установлено, что во владении «Комплекс Кишкино» на землях компании «Ливада» устроена большая свалка. Нарушение усугублено тем, что часть отходов складирована в водоохранной зоне реки Речица», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.



Возмещения многомилионного ущерба министерство будет добиваться от компании «Ливада» через Арбитражный суд Московской области. Соответствующее исковое заявление уже подано.



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