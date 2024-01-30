Ущерб от нелегальной свалки в Домодедове оценили в 367 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что во владении «Комплекс Кишкино» на землях компании «Ливада» устроена большая свалка. Нарушение усугублено тем, что часть отходов складирована в водоохранной зоне реки Речица», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Возмещения многомилионного ущерба министерство будет добиваться от компании «Ливада» через Арбитражный суд Московской области. Соответствующее исковое заявление уже подано.
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