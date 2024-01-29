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В Можайском округе задержали двух мужчин за сброс мусора в неположенном месте

29 января 2024, 14:43
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двух нарушителей правил обращения с отходами задержали в Можайском округе в ходе совместного рейда сотрудники Минэкологии Московской области и полицейские, сообщает пресс-служба министерства.

«Один нарушитель вывалил на открытый грунт мусор, оставшийся после ремонта. Второго уличили в том, что он устроил на своём земельном участке нелегальную свалку строительных отходов. При проверке там был обнаружен битый кирпич, бетон и прочий строительный мусор», — отмечается в сообщении.
В отношении обоих нарушителей были вынесены постановления о взыскании штрафа.

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#можайск
#экология
#строительный мусор
#нарушители
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В Подмосковье сделали безопасными шесть аварийных участков на дорогах
29 января 2024, 14:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Шесть участков дорог в Московской области, на которых часто происходили ДТП, удалось сделать безопаснее, благодаря установке камер фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Установленные в прошлом году комплексы фотовидеофиксации «Азимут 4» на участках федеральных трасс М-9 «Балтия» и М-7 «Волга», бесплатном участке ЦКАД, а также на Кубинском шоссе, Ильинском шоссе и ул. Калинина, позволили ликвидировать очаги аварийности», — цитируются в сообщении слова главы Минтранса Подмосковья Алексея Гержика.

Министр добавил, что в прошлом году на отмеченных опасных участках произошло 25 аварий, в которых два человека погибли, а 32 получили травмы. Спустя несколько месяцев после установки комплексов «Азимут 4» на этих участках стали на 40% меньше нарушать правила дорожного движения и не произошло ни одной аварии.

Всего на дорогах Московской области в настоящее время работает около 2 тысяч передвижных и стационарных комплексов фотовидеофиксации. Это помогло значительно снизить количество ДТП в регионе.

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#безопасность
#дтп
#дорогимо
#алексей гержик
#подмосковье
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Екатерина Мизулина и Лига безопасного интернета оказались под санкциями ЕС
29 января 2024, 14:57

Фото: istockphoto/designer491

Причиной внесения в санкционные списки Брюссель назвал «нарушение прав человека».
Лига безопасного интернета — это российская околоправительственная организация, которую создали с целью цензурирования Интернета. Техническую возможность для такой деятельности организация имеет только на территории РФ.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, приобрела известность в первую очередь многочисленными жалобами в правоохранительные органы. Лига безопасного интернета просила проверить «Википедию», рэперов, поющих о наркотиках.

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#санкции
#новости
#политика
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Жители Подмосковья могут обратиться по вопросам ЖКХ через робота Женю
29 января 2024, 14:43

Фото: istockphoto / Tippapatt

Робот Женя помогает оперативнее решать вопросы жителей по теме ЖКХ в Московской области.
С конца прошлого года на территории Московской области появился робот Женя.

«В регионе многие жители жаловались на невозможность дозвониться до управляющих компаний. Для того, что бы в каждом муниципалитете отработка всех заявок проводилась оперативно был создан единый ресурса по жалобам на уровне региона. Мы запустили робота Женю в ноябре прошлого года в тестовом режиме. За это время мы поняли какие моменты в его работе нужно усовершенствовать и с 1 февраля сервис будет работать в обновленном формате», — объяснил вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

Стоит отметить, что диспетчерская служба начнет работать в круглосуточном режиме и при заявках с ключевыми словами «авария» и «тепло» робот Женя будет сразу переводить заявителя на оператора службы.

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#губернатор
#авария
#робот
#сервис
#жители
#тепло
#служба
#жкх
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Синоптик Позднякова спрогнозировала мокрый снег в столице
29 января 2024, 14:42

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве уже завтра, 30 января, ожидаются мокрый снег и морось.
«В среду к нам будет поступать чуть прохладный воздух. Ночная температура в Москве составит порядка -5°C, днем прогнозируется 0…-2°C. Местами к вечеру будет образовываться гололедица», — добавила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А вот научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в общем на территории России ожидается температура выше нормы.

«Температуры будут выше нормы на 8-10°С. В конце января и начале февраля нормы очень низкие, поэтому вместо 40-градусных морозов будут 30-градусные. Связано это с тем, что по Северному Ледовитому океану перемещается циклон, который несёт огромное количество тепла с Атлантики. Поэтому «Север перекрыт» — холодные воздушные массы севера не будут поступать в умеренные широты и там будет очень тёплая погода», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

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#погода
#температура
#выходные
#роман вильфанд
#воздух
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Новые возможности и судьбоносные моменты: гороскоп для всех с 29 января по 4 февраля
29 января 2024, 14:39

Фото: IStock/Evheniia Vasylenko

На предстоящей неделе представителям всех знаков зодиака рекомендуется провести самоанализ и оценить направление в карьере, в котором идёт продвижение. В любви важно проявить мудрость и ответственность за близкого человека, а в вопросах здоровья следует пересмотреть свои гастрономические привычки. О том, какие прогнозы дают звезды для каждого знака, расскажет астролог Анна Лебеденко.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну нужно прислушаться к своим желаниям и заняться любимым делом. Энтузиазм лучше направить на самореализацию и самосовершенствование.

Тельцу лучше придерживаться осторожности и постепенно достигать свои цели. Тогда он будет доволен и успешен.

Близнецам надо расставить приоритеты и ясно смотреть в своё будущее. Им необходимо соотнести мечты с реальностью.

Рак почувствует гармонию жизни и поддержку. Он плавно и не торопясь подойдёт к воплощению своих желаний.

У Льва укрепится авторитет и уверенность в себе. Он ощутит внутреннюю силу.

Деве необходимо соблюдать во всём баланс и равновесие. Ей нужно себя подбадривать и сохранять хорошее настроение.

Весы преодолеют любые препятствия. Им поможет терпение и дисциплинированность.

У Скорпиона откроются возможности, на которые он не рассчитывал ранее. Ему станут понятнее судьбоносные моменты и влияние его принятых решений на происходящие события.

У Стрельца сформируется стойкость характера. Его усилия, которые он вложил в важное дело, дадут желаемый результат.

Козерогу надо быть непоколебимым и стойким. Ответственность благоприятна и поспособствует улучшению жизни.

Водолей откроет новые грани своего характера. Его потенциал и творческие способности вызовут восхищение у окружающих.

Рыбы удовлетворят свои амбиции и получат одобрение своих начинаний. Они будут счастливы и оптимистичны.

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Психолог Крымова объяснила, почему сразу не получается начать «новую жизнь»
Психолог Крымова: «Настоящая сила заключается в маленьких шагах»
29 января 2024, 14:27

Фото: istockphoto.com/marchmeena29

Психолог Елена Крымова заявила, что объяснила, что зачастую людям сложно начать «новую жизнь» с понедельника или Нового года из-за устоявшихся привычек и паттернов, которые сложно одномоментно изменить или отменить.
Она подчеркнула, что желание получить всё и сразу также может обернуться провалом.

«Людям сложно в одночасье взять и всё кардинально изменить, так как наше поведение формируется нашими когнициями, которые всю нашу жизнь формировались и подкреплялись нашим поведением. Недостаточно сказать мозгу «Забудь предыдущие 30 лет и разрушь все сформированные нейронные связи, будем жить по-новому!» Настоящая сила заключается в маленьких шагах в нужном направлении», — прокомментировала в беседе «Вечерняя Москва» Крымова.

Также, по её словам, если задуманное не реализуется, возможно, цели и задачи поставлены не конкретно.

Ранее психолог Ксения Демина заявляла, что самореализация для женщины очень важна, поскольку обеспечивает ей, кроме всего прочего, чувство защищённости. Как передаёт utro.ru, самореализация дарит женщине ещё и радость и полноту жизни.

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#жизнь
#женщины
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В сети появилось видео с бронетехникой МВД Франции, стянутой к акциям протеста
29 января 2024, 14:21

Фото: iStock/Squareplum

В сеть попали кадры с бронетехникой французского МВД, которую подготовили к предстоящим акциям протеста фермеров, об этом сообщает BFM.
Массовые протесты фермеров вспыхнули во Франции несколько недель назад. Аграрии требуют прекратить импортировать сельскохозяйственную продукцию, а также изменить политику правительства в этой области, которая делает их неконкурентоспособными.

Протестующие объявили, что 29 января намерены устроить масштабную блокаду Парижа, перекрыв автомагистрали, чтобы перекрыть поставки любого вида товаров в город. Сообщается, что акция должна продлиться как минимум пять дней.

Французская полиция организовала кордон и пригнала бронеавтомобили, чтобы попытаться воспрепятствовать протестующим.

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#акция
#протесты
#поставки
#франция
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«Куда Родина пошлёт»: Адвокат Vacío рассказал, когда рэпер пойдёт служить
Адвокат Попов заявил, что Vacío проходит медкомиссию для службы в армии
29 января 2024, 13:50

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Рэпер Vacío, который ранее отбыл наказание по административному делу о хулиганстве, пойдёт служить в армию во время осеннего призыва, об этом сообщил его адвокат Роман Попов в интервью для НСН.
«Будут призывать, весной пойдет в армию. Пока идет комиссия. Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают — туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена», — рассказал Попов.

Напомним, ранее стало известно, что военный комиссариат в родном городе рэпера Екатеринбурге признал Николая Васильева (настоящее имя рэпера) негодным для военной службы. Однако, столичный военкомат посчитал, что Vacío всё же может пойти в российскую армию.

При этом, по информации Mash, рэпера могут отправить в оркестровые подразделения.

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#военкомат
#рэп
#армия
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В Подмосковье до конца года построят и обновят более 300 км ЛЭП
29 января 2024, 13:39

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более 300 линий электропередачи реконструируют и построят в Московской области в текущем году специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Будет построено и реконструировано 301,21 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Кроме того, планируется ввести более 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности», — отмечается в сообщении.
Работы будут проведены во всех филиалах «Мособлэнерго» в рамках инвестиционной программы компании, направленной на повышение надёжности электроснабжения потребителей.

В прошлом году компания «Мособлэнерго» построила в регионе более 214 км ЛЭП и выдала более 147,6 МВА дополнительной мощности.

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#электричество
#лэп
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#минэнерго мо
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