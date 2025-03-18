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Ушёл из жизни народный артист России Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

На 93-м году жизни скончался народный артист России Бедрос Киркоров. Причиной его смерти стала остановка сердца.
В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем. О смерти отца на своей странице в социальной сети написал его сын Филипп.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал певец.

Бедрос Киркоров был награждён почётными званиями заслуженного, а затем и народного артиста Российской Федерации, был также народным артистом Республики Болгария, лауреатом международных песенных конкурсов в Париже, Бухаресте и Варшаве. Киркоров-старший был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, наградой «За личный вклад в развитие культуры и искусства России» и орденом «За честь и достоинство».

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Скончался Бедрос Киркоров: слухи об измене жене в 90 лет, смерть дочери и осложнения из-за коронавируса. Как жил Народный артист
18 марта 2025, 16:30

Бедрос Киркоров: (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. Певец скончался в возрасте 92-х лет. В прошлом году артиста появились осложнения на фоне проблем с сердцем. Певец пожаловался, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. Каким был Бедрос Киркоров и от чего скончался расскажет «Радио 1».

Скончался Бедрос Киркоров

О кончине своего отца сообщил Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — сообщил в своих соцсетях король российской эстрады.
Причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца, сообщила представительница певца.

Биография Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров: (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бедрос Киркоров появился на свет 2 июня 1932 года в Варне в семье Софии и Филиппа Крикоряна — именно так звучит настоящая фамилия певца. Его предки были турецкими армянами, которые позже переехали на территорию современной Болгарии. Родители Бедроса пели в городском хоре и с раннего возраста знакомили сына с миром музыки.

Тем не менее Бедрос решил освоить профессию сапожника-модельера. У него был очевидный талант в этой области, и он мог создать множество оригинальных моделей. Однако в конечном итоге он выбрал путь творчества и поступил в музыкальное училище. Таким образом, Киркоров вместе с младшим братом Харри и сестрой Мари оказался в Варненском оперном театре, где его вокальным наставником стал Георгий Волков. Однако его военная служба началась в самый разгар репетиций к опере «Травиата», в которой он должен был исполнять роль Альфреда.

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Встреча с Арамом Хачатуряном кардинально изменила жизнь Бедроса — он решил переехать в Москву. По рекомендации композитора и с помощью Арно Бабаджаняна он был зачислен сразу на второй курс ГИТИСа к Борису Покровскому. К двадцати годам Бедрос уже начал выступать с различными оркестрами, среди которых были такие известные коллективы, как оркестр Юрия Силантьева, Владимира Федосеева, Эдди Рознера и Леонида Утесова.

Он активно выступал по всему Советскому Союзу, исполняя разнообразные композиции на болгарском, русском, итальянском и других языках. Артист прославился тем, что продолжал выходить на сцену до 85 лет, регулярно гастролируя по городам и странам. На его 90-летие любимый сын устроил великолепный концерт в Москве с участием множества звезд.


Личная жизнь Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров неоднократно заявлял в интервью, что считает себя однолюбом, однако у него было несколько известных романов. Его первой супругой стала Виктория Лихачева, с которой он познакомился в 1964 году в Сочи. В том же году они поженились, а через три года у них родился сын Филипп Киркоров — будущая звезда российской поп-сцены.

Филипп был любимым ребёнком, которого родители часто баловали. Мама и папа регулярно гастролировали и привозили ему экзотические подарки. Несмотря на многочисленные слухи о неверности, Бедрос и Виктория прожили вместе до самой её смерти — она ушла из жизни 30 апреля 1994 года, в день рождения сына, после долгой борьбы с раком. Семья тяжело переживала эту утрату.

Бедрос Киркоров: (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Брак с Людмилой Смирновой

Второй супругой Бедроса Киркорова, который отметил свой 60-летний юбилей, стала Людмила Смирнова. Их брак состоялся в 1997 году, и пара даже обвенчалась в соборе Святой Софии в Великом Новгороде, где Людмила работала научным сотрудником. Их знакомство произошло задолго до этого — в 1992 году Бедрос вместе с сыном посетил местный музей.

У пары была мечта стать родителями, и им удалось это осуществить с третьей попытки: в 2002 году у Филиппа Киркорова появилась сестра Ксения. Однако девочка родилась недоношенной и провела всего неделю в борьбе за жизнь, прежде чем скончалась.
Пара прожила вместе много лет, но, когда Филипп стал отцом, Бедрос переехал в Москву, чтобы помочь ему с воспитанием внуков. Это решение стало причиной разлада в семье.


Слухи о любовнице

В апреле 2023 года в СМИ появились слухи о разводе Бедроса Киркорова с Людмилой, причем сама Людмила была не в курсе этой ситуации. Она подтвердила, что певец практически не бывает в Новгороде, так как переехал в Москву. В это время Киркоров-старший якобы начал общаться с медсестрой, которая ухаживала за ним в больнице, куда он неоднократно попал в 2022-2023 годах из-за сердечных проблем. Его сын организовал помощь лучших врачей, которые помогли ему восстановиться.

«Мы уже около 20 лет не живем вместе как супруги. Поэтому разговоры о том, что я ушёл к медсестре, имеют место быть», — комментировал Бедрос свои семейные дела.
Однако вскоре выяснилось, что Киркоров просто помогал медсестре Олесе, которая мечтала стать матерью с помощью процедуры ЭКО, но у её семьи не было средств для этого.


Здоровье Бедроса Киркорова

В последние годы Бедрос Киркоров испытывал проблемы со здоровьем, о чем регулярно сообщают различные СМИ, освещая его госпитализации. Изначально семья не подтверждала эти сведения, называя их «плановым осмотром», однако позже они признали наличие сердечных проблем у отца Киркорова. Состояние Бедроса ухудшилось после перенесенного коронавируса в 2022 году, что негативно сказалось на его общем самочувствии, особенно учитывая его возраст — 90 лет. У артиста начались проблемы с давлением.

Зимой 2023 года ему была проведена операция, в ходе которой ему имплантировали кардиостимулятор, что значительно улучшило его самочувствие. Осенью Филипп Киркоров сообщил, что у его отца диагностировали стеноз аортального клапана и застойную сердечную недостаточность.

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В Череповце после вспышки менингита работников стройки отселили из хостелов
18 марта 2025, 16:00

Фото: iStock/VILevi

В Череповце сотрудников завода, где произошла вспышка менингококковой инфекции, перевезли из хостелов в стройгородок. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Череповецкого металлургического комбината.
По данным издания, порядка десяти рабочих попали в больницу с подозрением на наличие менингококковой инфекции. Позже всех переселили из хостелов в строительный городок, чтобы они не заразили соседей в случае подтверждения заболевания.

Также на предприятие прибыл врач-инфекционист. Специалист должен осмотреть всех сотрудников и назначить лечение в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что 12 рабочих, которые трудились на строительстве объектов завода, были госпитализированы. У шести человек диагностировали менингит, еще у одного человека — менингит неуточненный. У остальных выявили ОРВИ. Накануне четверых мигрантов уже выписали.

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«Тихий убийца»: Диетолог раскрыл опасность продукта, который россияне употребляют каждое утро
Диетолог Бобровский: холестерин в яйцах повышает риск инсульта и атеросклероза
18 марта 2025, 15:05

Фото: iStock/dusanpetkovic

День яичницы отмечается ежегодно 18 марта. Этот праздник посвящён гастрономическому искусству яиц, которые являются одним из самых простых и распространённых блюд во многих кухнях мира.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что в яйцах содержится «убийца».

«Холестерин в яичном желтке — это так называемый тихий убийца, который вызывает атеросклероз и повышенный риск инсультов, инфарктов и прочих сердечно-сосудистых проблем. Поэтому людям стоит ограничивать потребление желтка», — пояснил эксперт.

По его словам, следующий опасный момент — аллергия, потому что яйца являются одним из самых распространенных аллергенов.

«Еще, несомненно, употребление яиц связано с определенным риском заражения сальмонеллой — особенно сырые или недостаточно обработанные. Несмертельно, но неприятно. Также в яичнице, например, люди любят коричневую корочку, внутри которой окисленные жиры — они являются не самими полезными», — объяснил Бобровский.

Говоря о ежедневной дозе яиц, он порекомендовал употреблять не больше двух (если нет противопоказаний).

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В США признали умершими миллионы граждан старше 120 лет
DOGE: в США признали умершими 3,2 млн граждан старше 120 лет, числившихся живыми
18 марта 2025, 15:01

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Власти США признали умершими 3,2 миллиона американцев старше 120 лет, которые в различных базах числились ныне живущими. Об этом департамент эффективности государственного управления (DOGE) написал в соцсети Х.
Отмечается, что чиновники пока не завершили работу. В списках по-прежнему числятся около девяти миллионов жителей США, возраст которых составляет от 120 до 159 лет.

Департамент эффективности госуправления возглавляет бизнесмен Илон Маск, который ещё в феврале заметил, что в базе системы соцобеспечения числятся люди в возрасте от 120 до 369 лет.

«Возможно есть много вампиров, получающих соцобеспечение», – шутил тогда Маск.
Проблема заключается в том, что база создана на основе языка программирования COBOL, которому уже более 60 лет. Система, конечно заметно устарела, но её по-прежнему используют для ведения учёта граждан, получающих выплаты от властей США. Система использует 1875 год как точку отсчёта – именно тогда в Париже состоялась международная конференция по стандартам.

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«Показывал видео с женщинами»: шведский миллиардер подвергает насилию москвичку и ее сына. Скандал в эфире шоу «Малахов»
18 марта 2025, 14:44

Дарья Новикова (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

В редакцию программы «Малахов» обратилась 39-летняя москвичка Дарья Новикова с просьбой о помощи и защите. На протяжении трех лет её преследует и подвергает насилию бывший возлюбленный — шведский миллиардер Абделькадер Урради. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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По словам Дарьи, основной причиной конфликта стал их 11-летний сын Янис, которого, как утверждает женщина, Урради пытался похитить. В настоящее время за Дарьей и ребёнком круглосуточно следят более десяти вооружённых охранников — они находятся у её дома, в школе, сопровождают во время прогулок.
Дарья больше не выходит из дома без нагрудного видеорегистратора.

По ее словам, благодаря этому устройству ей удалось зафиксировать потасовку в «Лужниках» и общение с Абделькадером через дверь, когда он угрожал ей сломать руку. У женщины также имеются записи, на которых мальчик кричит, что ненавидит своего отца. Ребенок чувствует от Урради угрозу и утверждает, что тот издевался над ним в лифте, не пускал домой. Мальчик боится, что бизнесмен заберет его у матери и увезет из России.

Абделькадер Урради и 11-летний Янис (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Борьба за сына


В эфире программы Дарья рассказала, что ранее Урради вообще не интересовался сыном.

«Случилось так, что ребенок родился с повреждением стопы. Урради сказал, что инвалид ему не нужен и с того времени не помогал с воспитанием. Через несколько лет он увидел, что ребенок полноценный, сам ходит в детский сад. Тогда он подал в суд, чтобы установить отцовство».

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Бизнесмен подал в суд с просьбой передать ему опеку над ребенком. Однако мать мальчика намерена представить на заседании все имеющиеся записи, на которых видно, как биологический отец взаимодействует с сыном. Дарья утверждает, что ее жизнь превратилась в настоящий ад, а правоохранительные органы не разбираются в ситуации. Она подозревает, что бизнесмен мог подкупить их. Новикова подала встречный иск против биологического отца своего сына с целью лишить его родительских прав. Кроме того, оказалось, что Урради задолжал алименты на сумму около пяти миллионов рублей. Дарья также рассказала об угрозах со стороны бывшего сожителя.
«Нам говорят прямо о последствиях. Утром я получила сообщение, что мы не доедем до студии».
Журналисты шоу «Малахов» начали собственное расследование и попытались выйти на контакт с агрессивным мужчиной. Однако вместо того, чтобы прояснить ситуацию, Урради едва не сбил корреспондента на встречной полосе. Позже женщина признается, что проявление насилия — обычное дело для Урради.

«У него была бурная личная жизнь. Он присылал мне фото и видео своих женщин. Он меня унижал и обижал. Я его очень любила. Когда он меня бил и изменял, это было одно, но, когда он едва не убил сына, я терпеть не смогла», — поделилась Дарья.

Сын Дарьи Янис (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Нынешний супруг Дарьи рассказал, что нападки со стороны Урради начались после того, как женщина официально вышла замуж.

«По одной из версий, я послужил триггером для него. Все началось после заключения брака. Он очень агрессивный, следит за нами. Оказалось, что на наш автомобиль был установлен GPS-трекер», — рассказал Сергей Левандов.

Семейная пара продолжает надеяться на разрешение ситуации. Дарья уверена, что ее бывшему сожителю все сходит с рук, потому что он миллиардер. Эксперты студии заверили, что после того, как дело было придано огласке, Урради предстанет перед законом.

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