Ушёл из жизни народный артист России Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
На 93-м году жизни скончался народный артист России Бедрос Киркоров. Причиной его смерти стала остановка сердца.
В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем. О смерти отца на своей странице в социальной сети написал его сын Филипп.
Бедрос Киркоров был награждён почётными званиями заслуженного, а затем и народного артиста Российской Федерации, был также народным артистом Республики Болгария, лауреатом международных песенных конкурсов в Париже, Бухаресте и Варшаве. Киркоров-старший был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, наградой «За личный вклад в развитие культуры и искусства России» и орденом «За честь и достоинство».
Читайте также:
В Москве экстренно госпитализировали отца Филиппа Киркорова
91-летний отец Киркорова сбежал из больницы
90-летний отец Филиппа Киркорова разводится из-за нового романа
«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал певец.
Бедрос Киркоров был награждён почётными званиями заслуженного, а затем и народного артиста Российской Федерации, был также народным артистом Республики Болгария, лауреатом международных песенных конкурсов в Париже, Бухаресте и Варшаве. Киркоров-старший был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, наградой «За личный вклад в развитие культуры и искусства России» и орденом «За честь и достоинство».
Читайте также:
В Москве экстренно госпитализировали отца Филиппа Киркорова
91-летний отец Киркорова сбежал из больницы
90-летний отец Филиппа Киркорова разводится из-за нового романа
Александр Бойцов