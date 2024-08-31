В Москве экстренно госпитализировали отца Филиппа Киркорова

Фото: РИА Новости/ Светлана Шевченко
В Москве экстренно госпитализировали Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 92-летнему Киркорову стало тяжело дышать. На фоне этого помощница вызвала скорую помощь.
Прибывшие на место медики, осмотрев мужчину, приняли решение о его госпитализации. У Бедроса Киркорова, согласно предварительным данным, диагностирована сердечная недостаточность.
Ранее сообщалось, что певец Бедрос Киркоров сбежал из больницы спустя семнадцать дней пребывания. Ранее он самостоятельно обратился в медучреждение с жалобами на одышку, отечность, боли в спине и общую слабость.
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Прибывшие на место медики, осмотрев мужчину, приняли решение о его госпитализации. У Бедроса Киркорова, согласно предварительным данным, диагностирована сердечная недостаточность.
Ранее сообщалось, что певец Бедрос Киркоров сбежал из больницы спустя семнадцать дней пребывания. Ранее он самостоятельно обратился в медучреждение с жалобами на одышку, отечность, боли в спине и общую слабость.
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Екатерина Коршунова