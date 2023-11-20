Утки вмерзают в лёд в водоёмах Петербурга

Фото: istockphoto/Maksim Maslakov
Подступающие заморозки стали неприятностью для птиц, которые не улетели в теплые края. Только за последние двое суток в Санкт-Петербурге стало известно о трёх утках, за ночь вмёрзших в лед.
Первую из них прохожие увидели утром 18 ноября в пруду в Колпино, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». На следующий день примёрзший селезень был замечен в Матисовом канале. Другая пострадавшая боролась за жизнь в Металлострое.
Как рассказала руководитель поисково-спасательного отряда «Экстремум» Татьяна, в такую ситуацию попадают раненые, больные или ослабевшие птицы. Они не могут покинуть водоём и остаются в небольших полыньях и проталинах у берегов, рискуя ночью, когда мороз усиливается, вмёрзнуть в лёд. Таким птицам требуется немедленная помощь, и дело тут не в обморожении — оно наступает далеко не так быстро. По словам Татьяны, неподвижные утки часто становятся легкой добычей чаек и ворон.
Трех уток, о которых речь шла выше, бойцам отряда удалось спасти. Специалисты в специальных гидрокостюмах разломали лёд и вызволили птиц, передав их затем в центр реабилитации диких животных. Татьяна просит в случае обнаружения примёрзшей птицы не пытаться выручить ее самостоятельно, а вызвать спасателей. Профессионалы справятся с задачей лучше.
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Как рассказала руководитель поисково-спасательного отряда «Экстремум» Татьяна, в такую ситуацию попадают раненые, больные или ослабевшие птицы. Они не могут покинуть водоём и остаются в небольших полыньях и проталинах у берегов, рискуя ночью, когда мороз усиливается, вмёрзнуть в лёд. Таким птицам требуется немедленная помощь, и дело тут не в обморожении — оно наступает далеко не так быстро. По словам Татьяны, неподвижные утки часто становятся легкой добычей чаек и ворон.
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Александр Бойцов