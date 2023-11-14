Ступинские спасатели освободили застрявшего в окне кота

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Работники Мособлпожспаса освободили кота, застрявшего лапой в открытом на зимнее проветривание окне. Инцидент произошёл в городе Ступино, сообщили в пресс-службе ведомства.
Утром в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница. Она рассказала, что питомец хотел перепрыгнуть на балкон через приоткрытое окно, но не рассчитал силы и застрял лапой в оконной створке. Самостоятельно освободить кота пенсионерка не смогла и вызвала спасателей.
Врачи определили, что коту требуется хирургическое вмешательство и оказали ему помощь. Дежурная смена доставила питомца хозяйке и передала ей рекомендации по его дальнейшему лечению.
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«Прибыв по вызову, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно подняли животное вверх, отжали оконную раму и освободили из плена зажатую конечность. Осмотрели кота, спасатели пришли к выводу, что он провел в плену длительное время. Специалисты решили отвезти животное в ветеринарную лечебницу», – рассказали в пресс-службе.
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Лора Луганская