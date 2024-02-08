Увольнение Залужного не отменит поддержку киевского режима Вашингтоном

Соединённые Штаты будут продолжать поддерживать Киев, несмотря на увольнение главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, сообщили в Пентагоне. При этом в американском военном ведомстве уточнили, что министр обороны Ллойд Остин ещё не говорил с новым главнокомандующим Александром Сырским.
Ранее такую же точку зрения высказал и Джон Кирби — координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома, отметив, что смена руководства ВСУ является прерогативой украинских властей, и в первую очередь президента траны Владимира Зеленского.
Напомним, что 8 февраля президент Украины назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского, занимавшего до этого должность командующего Сухопутными силами ВСУ. Ранее Владимир Зеленский встретился с теперь уже экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства армией и предложил «оставаться в команде». Зеленский отметил, что выразил благодарность Залужному. Он подчеркнул, что в ходе беседы они обсудили вопросы модернизации ВСУ.
Позднее в офисе Зеленского рассказали о четырёх причинах, которые послужили поводом для смены главкома ВСУ. Об этом сообщил советник главы офиса Михаил Подоляк. В первую очередь, отметил он, появилась необходимость в пересмотре тактики, которая в прошлом году не помогла достичь ожидаемого результата. Также украинские власти не захотели допустить стагнации на линии фронта, для чего также понадобилась модернизация со сменой главкома.
Третьей причиной стало стремление найти новые решения, которые позволят удержать и развить инициативу. И в заключение Подоляк подчеркнул намерение властей запустить реформирование управленческих принципов армии Украины.
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«В этом и состоит гражданский контроль. <...> И мы будем работать с кем-либо, кто будет возглавлять украинское войско. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами», – заявил Кирби во время своего очередного брифинга.
Позднее в офисе Зеленского рассказали о четырёх причинах, которые послужили поводом для смены главкома ВСУ. Об этом сообщил советник главы офиса Михаил Подоляк. В первую очередь, отметил он, появилась необходимость в пересмотре тактики, которая в прошлом году не помогла достичь ожидаемого результата. Также украинские власти не захотели допустить стагнации на линии фронта, для чего также понадобилась модернизация со сменой главкома.
Третьей причиной стало стремление найти новые решения, которые позволят удержать и развить инициативу. И в заключение Подоляк подчеркнул намерение властей запустить реформирование управленческих принципов армии Украины.
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Артем Путинцев