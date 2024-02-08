Увольнение Залужного не отменит поддержку киевского режима Вашингтоном

Американский журналист, приехавший в РФ взять интервью у главы российского государства Владимира Путина, за время своей поездки встречался с Эдвардом Сноуденом, а также Тарой Рид, которая обвиняла в сексуальных домогательствах нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом пишет издание Semafor.