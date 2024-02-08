В офисе Зеленского назвали основные причины смены главкома ВСУ

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали о четырёх причинах, которые послужили поводом для смены главкома ВСУ. Об этом сообщил советник главы офиса Михаил Подоляк.
Напомним, что в четверг, 8 февраля, Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.
В первую очередь, сообщает Подоляк, появилась необходимость в пересмотре тактики, которая в прошлом году не помогла достичь ожидаемого результата.
Также украинские власти не захотели допустить стагнации на линии фронта, для чего также понадобилась модернизация со сменой главкома.
Третьей причиной стало стремление найти новые решения, которые позволят удержать и развить инициативу.
И в заключение Подоляк подчеркнул намерение властей запустить реформирование управленческих принципов армии Украины.
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В первую очередь, сообщает Подоляк, появилась необходимость в пересмотре тактики, которая в прошлом году не помогла достичь ожидаемого результата.
Третьей причиной стало стремление найти новые решения, которые позволят удержать и развить инициативу.
И в заключение Подоляк подчеркнул намерение властей запустить реформирование управленческих принципов армии Украины.
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Анастасия Чинкова