Узбекистан планирует увеличить импорт газа из России в 3,5 раза

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Узбекистан намерен существенно увеличить объемы импорта газа из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства республики. Согласно документу, в среднесрочной перспективе планируется увеличить импорт до 32 миллионов кубометров в сутки, что в 3,5 раза превышает текущий уровень.
Для реализации этого плана Узбекистан принял инвестиционную программу на 2024 год, в рамках которой модернизирует магистральную газопроводную систему в северном направлении. Стоимость проекта составляет 470 миллионов долларов, а целью является увеличение объемов импорта природного газа.
В настоящее время двухлетний контракт между «Газпромом» и Узбекистаном предусматривает поставку девяти миллионов кубометров газа в сутки, что составляет около 2,8 миллиарда кубометров в год. В рамках планируемой модернизации импорт может вырасти более чем в три раза за семь лет.
В октябре прошлого года «Газпром» начал поставки газа в Узбекистан через Казахстан для покрытия дефицита голубого топлива в республике в период похолодания. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в декабре заявил, что компания планирует подписать среднесрочные 15-летние контракты на поставки газа с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном в середине 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме.
Увеличение импорта газа из России позволит Узбекистану удовлетворить растущий спрос и обеспечить стабильное снабжение своей экономики. Модернизация газотранспортной системы также создаст новые возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между Россией и Узбекистаном в энергетической сфере.
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В настоящее время двухлетний контракт между «Газпромом» и Узбекистаном предусматривает поставку девяти миллионов кубометров газа в сутки, что составляет около 2,8 миллиарда кубометров в год. В рамках планируемой модернизации импорт может вырасти более чем в три раза за семь лет.
Увеличение импорта газа из России позволит Узбекистану удовлетворить растущий спрос и обеспечить стабильное снабжение своей экономики. Модернизация газотранспортной системы также создаст новые возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между Россией и Узбекистаном в энергетической сфере.
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Сергей Калугин