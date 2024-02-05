В Подмосковье для многодетных семей предусмотрена льгота на транспортный налог

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Более 50 тысяч многодетных семей Подмосковья пользуются льготой по транспортному налогу. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Многодетным семьям в Московской области предоставляется льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 л.с.
Стоит отметить, что многодетная семья может заявить о своем праве на льготу, обратившись лично в налоговую инспекцию или в МФЦ. Кроме этого, от налога освобождается только одно транспортное средство семьи.
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«Льготой уже воспользовались почти 52 тыс. многодетных семей. При этом количество получателей льготы ежегодно растёт, поскольку в регионе увеличивается количество многодетных семей. Количество получателей льготы также увеличится за счёт того, что в прошлом году Мособлдумой был принят закон об освобождении от уплаты транспортного налога также и многодетных семей, где есть дети до 23 лет, которые учатся в очной форме. Ранее учитывались только дети до 18 лет», — поделился Игорь Брынцалов.
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Мира Полтева