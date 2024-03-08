В Адриатическом море заметили четырех сельдяных королей

Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев
Гигантская рыба сельдяной король впервые за несколько лет была замечена этой зимой в Адриатическом море. Об этом пишет портал Sarajevo Times со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.
Там зафиксировали появление четырех особей — три лежали мертвыми на берегу, четвертая была в личиночной стадии развития.
Сельдяной король проводит свою жизнь в толще воды, из-за чего зафиксировать его появление удается крайне редко, пишет портал. Ранее в Адриатике этот вид рыбы наблюдали три раза, а во всем Средиземноморье — не более 60 раз.
Сельдяной король известен также как ремень-рыба из-за формы тела. Он является самой длинной на сегодняшний день костной рыбой. Самый крупный зарегистрированный экземпляр был длиной 11 м.
Портал также обращает внимание, что есть поверье, согласно которому появление этой рыбы предвещает природные катастрофы.
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Сельдяной король проводит свою жизнь в толще воды, из-за чего зафиксировать его появление удается крайне редко, пишет портал. Ранее в Адриатике этот вид рыбы наблюдали три раза, а во всем Средиземноморье — не более 60 раз.
Портал также обращает внимание, что есть поверье, согласно которому появление этой рыбы предвещает природные катастрофы.
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Ювелина Бернст