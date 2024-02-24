Получил леща: Норвежского метеоролога сбила рыба во время репортажа о шторме

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В Норвегии сильный шторм «Ингунн» стал причиной курьёзного инцидента, снятого на камеру и позднее разлетевшегося по интернету. Сейчас ролик можно встретить во всех социальных сетях.
Во время прямого эфира метеоролог, рассказывающий о погоде на побережье Кристиансунна, был внезапно сбит с ног рыбой, которую принес на берег сильный порыв ветра.
На видео видно, как молодой репортер с микрофоном стоит на берегу и рассказывает о погодных условиях. Один из мощных порывов ветра приносит в его сторону рыбину, которая ударяет его в лицо. Метеоролог падает на каменистый берег, а набегающая волна смывает атаковавшую его рыбу и самого репортера. Спустя несколько секунд парень поднимается, ему на помощь приходят коллеги.
Зрители обратили внимание на то, что у метеоролога начал раскрываться на шее надувной автоматический спасательный жилет, что, как оказалось, и вызвало у него столь бурную реакцию.
Шторм «Ингунн» обрушился на Норвегию в начале февраля и стал одним из самых сильных за последние несколько десятков лет. Он принес с собой сильный ветер, обильные осадки и высокие волны, что привело к наводнениям и другим последствиям.
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На видео видно, как молодой репортер с микрофоном стоит на берегу и рассказывает о погодных условиях. Один из мощных порывов ветра приносит в его сторону рыбину, которая ударяет его в лицо. Метеоролог падает на каменистый берег, а набегающая волна смывает атаковавшую его рыбу и самого репортера. Спустя несколько секунд парень поднимается, ему на помощь приходят коллеги.
Шторм «Ингунн» обрушился на Норвегию в начале февраля и стал одним из самых сильных за последние несколько десятков лет. Он принес с собой сильный ветер, обильные осадки и высокие волны, что привело к наводнениям и другим последствиям.
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Сергей Калугин