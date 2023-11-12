В аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на прилет и вылет бортов

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Накануне вечером в аэропортах Внуково и Домодедово вводились временные ограничения на прилет и вылет самолётов. В настоящее время обе воздушные гавани работают в штатном режиме.
По информации онлайн-табло, в Домодедово был задержан один рейс. Прилёт еще четырёх самолётов был отложен. Несколько рейсов, уже вошедших в воздушное пространство Москвы, находились в зоне ожидания.
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Александр Бойцов