Аэропорт «Внуково» вводил временные ограничения на полеты

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В субботу с 22:07 мск столичный аэропорт «Внуково» временно вводил ограничения на полеты по причинам, не зависящим от аэропорта, передает РИА Новости.
Однако с 22:20 мск все ограничения на полеты были сняты, и международный аэропорт «Внуково» восстановил штатный режим работы, сообщили журналистам в авиагавани.
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Артем Кузьмин