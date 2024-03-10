В Австралии сотни кенгуру атаковали гольф-клуб

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Стадо кенгуру ворвалось на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club и пересекали поле для гольфа в парке Чирнсайд в пригороде Мельбурна. Об этом сообщает Telegram-канал «BILD на русском».
Ранее житель Австралии, выгуливал собаку на берегу реки. В какой-то момент его собака пропала. Тогда он увидел кенгуру, который стоял в реке с погруженными в воду передними лапами. Как оказалось, он удерживал собаку под водой. Мужчине удалось отбить своего питомца у животного.В научном издании Live Science объяснили, что кенгуру воспринимают домашних собак как угрозу и могут попытаться убить, так как те очень похожи на их естественного врага — динго.
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