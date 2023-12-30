Теннисный матч турнира в Австралии прервали из-за ядовитой змеи

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Матч первого круга квалификации турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене между Домиником Тимом из Австрии и австралийцем Джеймсом Маккейбом был прерван после первого сета. Причиной стало появление возле корта ядовитой змеи.
Матч был продолжен, а победу в нём одержал Тим со счётом 2:6, 7:6(4), 6:4. Причём во втором сете австриец отыграл тройной матчбол на приёме — он уступал 0:40 и 3:5. После этого он довёл партию до тай-брейка, который выиграл. Решающий сет также остался за Тимом.
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