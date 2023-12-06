В Байк-Центре в Нижних Мнёвниках пройдут легендарные новогодние ёлки для детей

Мероприятие пройдет в Нижних Мнёвниках. На новогодних ёлках будут представлены редкие декорации, уникальная техника, красочные спецэффекты.
Дети смогут окунуться в сказочную историю от Ночных Волков, которые продемонстрируют рискованные трюки под оригинальное музыкальное сопровождение.
По сюжету сказки, зло бросает вызов миру, но добрые силы спасут Родину и дадут отпор злодеям. Ежегодно новогодние ёлки посещают более 10 000 гостей.
Приобрести билет на мероприятие можно на сайте.
Дети до трех лет могут посетить мероприятие по одному билету со взрослым. Организаторы мероприятия предупреждают, что по технике безопасности, дети без сопровождения взрослых допускаться не будут.
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По сюжету сказки, зло бросает вызов миру, но добрые силы спасут Родину и дадут отпор злодеям. Ежегодно новогодние ёлки посещают более 10 000 гостей.
Дети до трех лет могут посетить мероприятие по одному билету со взрослым. Организаторы мероприятия предупреждают, что по технике безопасности, дети без сопровождения взрослых допускаться не будут.
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Анастасия Крестьянова