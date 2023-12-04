В Подмосковье пройдёт Губернаторская ёлка для детей участников СВО

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В Московской области для детей участников специальной военной операции в этом году организуют разнообразные новогодние мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«В преддверии Нового года у нас предусмотрены разные мероприятия для семей, детей участников СВО. Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание и сопровождение по разным вопросам», – сказал глава региона на еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.В свою очередь, министр социального Московской области Людмила Болатаева сообщила, что Губернаторская ёлка для детей участников СВО в возрасте от пяти до 14 лет пройдёт 22 декабря в «Крокусе». Для них приготовили порядка 10 тыс подарков.
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Лора Луганская