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В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности, призывает оставаться дома
27 января 2024, 01:59
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, сообщается в официальном канале мэрии в Telegram.
«Региональный центр спасения: город Белгород и Белгородский район находятся в условиях ракетной опасности. Рекомендуется воздержаться от выхода на улицу, если это возможно, и избегать пребывания у окон», — гласит сообщение.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.


На территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

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В США одобрили продажу Турции F-16 после решения по Швеции в НАТО
Глава комитета сената США одобрил продажу Турции F-16 после решения по Швеции
27 января 2024, 02:55

Фото: iStock/KuntalSaha

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после того, как Анкара приняла решение ратифицировать вступление Швеции в НАТО, указано в заявлении комитета.
«Сегодня Бен Кардин, председатель комитета по иностранным делам Сената, выразил свое одобрение в связи с ратификацией Турцией вступления Швеции в НАТО и объявил, что теперь будет поддерживать продажу истребителей F-16 Турции», — гласит опубликованное заявление.
Также в сообщении отмечается, что Кардин выразил свою обеспокоенность «препятствиями на пути вступления Швеции в НАТО», предпринимаемыми Венгрией.

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#нато
#захарова
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Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах
Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах и клевете
27 января 2024, 02:37

Фото: istock / Rawf8

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении обжаловать решение нью-йоркского суда, обязавшего его выплатить свыше 83 миллионов долларов в рамках иска, поданного писательницей Джин Кэрролл, обвинившей его в домогательствах и клевете.
В своем комментарии к решению присяжных Трамп выразил несогласие с обоими вердиктами, утверждая, что в них присутствует политический контекст, связанный с попыткой вмешательства в избирательную кампанию.

«Я полностью не согласен с обоими вердиктами и буду обжаловать всю эту охоту на ведьм, которая по указанию (президента США Джо) Байдена открыта на меня и Республиканскую партию. Наша юридическая система полностью вышла из-под контроля и используется как политическое оружие», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее в мае Трамп был признан виновным по гражданскому иску, поданному Кэрролл, и ему было приказано выплатить писательнице пять миллионов долларов. Отрицая свою вину и атакуя Кэрролл словесно, он столкнулся с новым иском, на который теперь также собирается подать апелляцию.

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#суд
#сша
#оружие
#трамп
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Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете
CNN: суд в Нью-Йорке обязал Трампа уплатить 83,3 млн долларов по иску о клевете
27 января 2024, 01:44

Фото: сайт Кремля

В Нью-Йорке Дональда Трампа осудили на 80 миллионов долларов штрафа по иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила бывшего президента США в домогательствах и клевете, сообщает телеканал CNN.
«Присяжные определили, что Трамп обязан выплатить Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за причиненный ей ущерб», — отметил телеканал.
В мае жюри уже признало виновным Трампа по гражданскому иску, поданному Кэрролл, и назначило ей выплату пяти миллионов долларов. На следующий день после этого решения бывший президент заявил, что жюри признало его невиновным в обвинениях в сексуальном насилии над писательницей, добавив, что он «не совершал и не предпринимал ничего подобного».

В ответ Кэрролл потребовала дополнительные 10 миллионов долларов компенсации за комментарии Трампа, сделанные после вынесения первого решения.

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#президент
#компенсации
#ущерб
#трамп
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NatGeo: Ледники больше не являются источником важных климатических данных
27 января 2024, 01:11

Фото: istockphoto/Ghulam Hussain

Таяние альпийских ледников из-за погодных явлений, связанных с глобальным потеплением, приводит к утрате многовековых отложений, хранившихся в них, как в холодильниках. Теперь климатологи ничего не могут прочесть по этим своеобразным «возрастным кольцам» ввиду отсутствия таковых.
Ранее ледники были для учёных своеобразными «климатическими архивами», хранящими элементы прошлых эпох и периодов, на основании изучения которых можно было делать выводы о природных изменениях на протяжении многих веков, а также строить прогнозы относительно дальнейшей перспективы существования планеты, пишут научные обозреватели журнала Nature Geoscience (NatGeo). Теперь такой возможности нет.

Исследователи из Германии, Италии и Швейцарии изучили некоторые образцы из крупнейшего ледника Корбассиер в Швейцарских Альпах и пришли к выводу, что они абсолютно не пригодны для анализа ввиду слишком малого количества микроэлементов. Они просто ушли в долину вместе с талой водой.

«Представьте, что некто ворвался в научную библиотеку и украл оттуда ряд книг, а остальные переставил на другие полки. Более того: он в некоторых изданиях поменял местами слова, предложения и целые страницы. Восстановление оригинальных текстов стало практически невозможным, не правда ли?», — проводит аналогию возглавляющая исследование химик-эколог Маргит Швиковски.

Глобальное потепление подвергает угрозе сбор климатических данных не только в Альпах, но и в других горных системах Земли. Однако сохранение этого удивительного природного образования является важной задачей для местных и мировых экологических организаций. Исследователи уверены, что это важно не только с научной, но и с практической точки зрения. По их мнению, речь идёт о будущем планеты и населяющих её людей.

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#ученые
#планета
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Минобороны рассекретило документы ко дню снятия блокады Ленинграда
МО опубликовало рассекреченные документы к 80-летию освобождения Ленинграда
27 января 2024, 01:04

Фото: istockphoto/mundam

В честь годовщины снятия блокады Ленинграда 27 января на сайте Минобороны России появился специальный раздел под названием «Мы — ленинградской армии солдаты. Бессмертный ленинградский гарнизон». В этом мультимедийном разделе представлены рассекреченные документы, касающиеся ополченцев города, который в течение 872 дней сопротивлялся фашистам при катастрофическом дефиците продовольствия.
Документы из Центрального архива Минобороны позволяют ознакомиться с историческими формулярами и журналами боевых действий военных дивизий, состоящих из ополченцев. Также представлены имена и подвиги героев, в честь которых названы улицы города.

Согласно данным раздела, в начале войны тысячи ленинградцев добровольцами приходили к военкоматам, и в июне-сентябре 1941 года в городе формировались добровольческие подразделения и части. К сентябрю 1941 года около 135 тысяч ленинградцев встали в строй формированных добровольческих дивизий и батальонов, которые затем были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной армии.

Раздел также раскрывает исторические архивные материалы, описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО. Представлены документы по стратегической операции «Искра», которая стала переломным моментом в битве за Ленинград, где советские войска прорвали блокаду.

Кроме того, в преддверии 78-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге открылась экспозиция Музея блокадной медицины, посвященная героическим подвигам медиков, оказывавших медицинскую помощь во время блокады Ленинграда в 1941–1944 годах.

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Путин призвал министров поддерживать участников СВО
Путин призвал Минфин поддерживать участников СВО
27 января 2024, 00:23

Президент России Владимир Путин призвал министров оказывать поддержку бойцам, участвующим в спецоперации на Украине, передает РИА Новости.
В ходе совещания по развитию Санкт-Петербурга глава государства отметил необходимость избегать начисления процентов по кредитам для возвращающихся с самозащиты от спецназа, чьи долги «накапливались» в период кредитных каникул в связи с их участием в боевых действиях.

«С точки зрения финансовой логики, возможно, это правильно... Но здесь особая ситуация. Ребята отправляются на фронт, рискуют своей жизнью, здоровьем, а некоторые даже не возвращаются... В данном случае должна действовать иная логика, логика поддержки людей, которые ставят свою жизнь на кон в интересах Родины», — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая, по словам президента, разделяет это мнение.

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#путин
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Генконструктор Леонов охарактеризовал новую российскую ракету «Циркон»
Конструктор Леонов не назвал точной даты принятия на вооружение ракеты «Циркон»
27 января 2024, 00:07

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Новые гиперзвуковые ракеты «Циркон» требуют некоторого времени эксплуатации перед тем, как они будут полностью приняты на вооружение министерством обороны РФ. Необходимо довести некоторые параметры до абсолютно точных показателей.
Об этом сообщил журналистам генеральный директор научно-производственного объединения машиностроения, входящего в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», Александр Леонов. Он также является и генеральным конструктором предприятия, поэтому как никто другой разбирается в технических характеристиках новой модели сверхзвукового снаряда и в том, что ещё в нём требует доработки либо усовершенствования.

Учёный и администратор напомнил, что испытания «Цирконов» были впервые проведены с использованием ракетного фрегата «Адмирал Горшков». Теперь этот корабль полностью оснащён новыми гиперзвуковыми ракетами. Далее «Циркон» поступит на вооружение всех фрегатов серии 22350, подводных лодок серии 885М «Ясень-М», а также ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», который в настоящее время модернизируют. Однако Леонов отметил, что ввод в полную эксплуатацию таких сложных и мощных ракет, как «Циркон», процесс отнюдь не мгновенный.

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#испытания
#корабль
#вооружение
#предприятия
#ракета
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Путин высказался о чудиках, обнажающих гениталии
Путин: элита страны не должна формироваться из обнажающих гениталии чудиков
26 января 2024, 23:55

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что будущую элиту страны следует формировать из студентов, которые прервали обучение ради участия в спецоперации на Украине. По его словам, именно эти люди способны брать на себя ответственность за будущее России, передает РИА Новости.
«Я сегодня общался со студентами, которые решили прервать обучение и присоединиться к армии. Именно из таких людей мы должны формировать будущую элиту страны. Настоящая элита — это те, кто готов бороться за Родину», — подчеркнул Путин на совещании по развитию Санкт-Петербурга.
Президент высказал свое недовольство по поводу тех, кто «гениталии обнажает или заднее место показывает», назвав таких людей «чудиками». Он подчеркнул, что такие индивиды тоже могут быть нужны, но настоящую элиту следует формировать из тех, кто готов защищать страну и принимать на себя ответственность.

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#путин
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Моргенштерну* закрыли въезд в Дубай
Рэпер Моргенштерн* сообщил, что ему без объяснения причин закрыл въезд в Дубай
26 января 2024, 23:14

Фото: istockphoto/JandaliPhoto

Рэперу Алишеру Моргенштерну* закрыли въезд в Дубай. Об этом артист сообщил на своем YouTube-канале. Он уточнил, что не обладает резидентством в ОАЭ, куда он переехал после отъезда из России, поэтому каждый раз приезжал в страну в статусе туриста.
«Когда у меня закончились дни, и я должен был продлить визу (туристическую, — ред.), мне отказали», — рассказал Моргенштерн*.
При этом музыкант не получил официальной информации о причинах запрета на въезд. Он выразил предположение, что это дел рук его недоброжелателей.

Рэпер подчеркнул, что прошел уже месяц с момента отказа во въезде. В настоящее время он временно находится на Бали.

Напомним, что Моргенштерн* был признан иностранным агентом в мае 2022 года и попытался оспорить это решение Минюста, однако не добился успеха.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#музыкант
#моргенштерн
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