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Следственный комитет установил место, из которого была запущена сбившая Ил-76 ракета

СК: Сбившая Ил-76 ракета была запущена из села Липцы Харьковской области
26 января 2024, 17:59
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Следственный комитет установил, что ракета, которая сбила военный самолёт Ил-76 в Белгородской области, была запущена из украинского села Липцы, об этом СК сообщил в своём Telegram-канале.

«С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение рядом с белгородским селом Яблоново 24 января. На его борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли в Белгород для обмена на россиян. Также на борту самолёта летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В результате крушения все они погибли. Сперва украинские издания написали, что самолёт сбили ВСУ, однако, после того, как стало известно, что на борту находились их же граждане, все эти новость из украинских СМИ были удалены или исправлены.

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#следственный комитет
#всу
#самолет
#белгород
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Экс-сотрудник МВД Игнатов: Первая казнь азотом длилась дольше из-за инстинкта
26 января 2024, 18:52

Фото: istockphoto.com/Ildar Abulkhanov

Бывший оперативный сотрудник МВД России по городу Москве Михаил Игнатов объяснил, что первая в истории казнь азотом, проведённая в США, длилась 22 минуты вместо положенных 4-5 минут из-за инстинкта самосохранения.
«У любого человека, которого ведут на казнь, срабатывает инстинкт самосохранения. Он будет пытаться всеми силами держаться за жизнь и пытаться остановить процесс казни — вскакивать с электрического стула, вылезать из петли, не давать вколоть инъекцию и сопротивляться азотной маске. Даже когда для приговоренного был выбран самый гуманный способ казни, он заведомо знал, что это его убьёт», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Игнатов.

По некоторым данным, подсудимый Кеннет Смит во время казни действительно сопротивлялся и пытался задерживать дыхание. Так сообщил комиссар департамента тюрем Алабамы. Однако, как пишет Общественная Служба Новостей, генпрокурор штата подчеркнул, что такой способ казни действительно является наиболее гуманным и эффективным.

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#сша
#жизнь
#смерть
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Петербуржец узнал о смерти бывшей супруги после сообщений в Telegram
26 января 2024, 18:39

Фото: iStock/Pinkypills

Житель Санкт-Петербурга узнал, что его бывшая жена мертва, получив странные сообщения в Telegram, об этом сообщает 78.ru.
«Она мертва. Береги сына. Дом твой», — такие сообщения с неизвестного номера получил 35-летний петербуржец.

Мужчина попросил у отправителя объяснений, но тот лишь посоветовал ему забрать ребёнка из детского сада. Тогда петербуржец обратился в полицию.

Правоохранители выехали по адресу проживания бывшей супруги заявителя, где нашли её бездыханное тело. У её экс-мужа спросили, кто мог это сделать, и тогда он указал на мужчину, с которым в последнее время состояла в отношениях убитая. Его также удалось задержать в квартире на Ириновском проспекте Петербурга.

У женщины остался четырёхлетний сын, который после развода жил с отцом.

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#санкт-петербург
#убийство
#супруги
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В СПбГУ поддержали студента, сдавшего полиции сотрудницу РАН за поддержку Киева
26 января 2024, 18:13

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В СПБГУ поддержали студента, который донёс в полицию на сотрудницу РАН, которая носила на своём рюкзаке украинскую символику, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова самого студента Владимира Сухинина.
По информации агентства, инцидент произошёл 23 января в питерском метро. Сухинин заметил на рюкзаке незнакомой ему девушки нашивку с флагом Украины и решил узнать, что она означает. Петербурженка объяснила, что поддерживает украинскую сторону. Она также выразила уверенность, что именно РФ обстреливает Донбасс с 2014 года.

Сухинин, будучи уроженцем Донбасса, крайне сильно возмутился подобным поведением и сообщил о случившемся сотруднику метрополитена, а он, в свою очередь, в полицию.

Девушка оказалась сотрудницей Института прикладной астрономии РАН. На неё возбудили административное дело за публичную дискредитацию ВС РФ.

Студент также сообщил агентству, что большинство коллег в СПБГУ поддержали его поступок.

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#санкт-петербург
#украина
#метро
#студент
#полиция
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В Воскресенске росгвардейцы задержали грабителя
26 января 2024, 17:52

Фото: пресс-служба

52-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении знакомого, задержали сотрудники вневедомственной охраны в Воскресенском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Задержание произошло в ходе патрулирования улиц. Росгвардейцы увидели мужчину, по приметам похожего на человека из разыскной ориентировки. Задержанного доставили в полицию для дальнейших разбирательств», — говорится в сообщении.

В отделе полиции выяснилось, что разыскиваемый за день до этого выпивал в своей квартире с приятелем. Вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин квартиры ударил гостя кулаком и отобрал его мобильный телефон.
Потерпевший обратился в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту грабежа.

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#воскресенск
#росгвардия
#грабёж
#происшествие
#криминал
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Хозяин потерявшегося тойтерьера Арчи поблагодарил полицию за его возвращение
26 января 2024, 17:32

Фото: istockphoto.com/ComR78

Хозяин пропавшего в Подмосковье той-терьера по кличке Арчибальд Сергей выразил благодарность сотрудникам полиции и всем причастным за поиск и возвращении питомца домой.
По словам хозяина, собака хорошо себя чувствует и не отходить от своей лежанки.

«Арчи дома, спасибо. Был на станции «Столбовая». Все помогли. Кто-то больше, кто-то меньше, но все старались. Даже полиция. Линейный отдел города Серпухов, им отдельный респект. Сотрудник Денис Юрьевич вчера Арчи привез, пусть будет их заслуга. Они постарались на славу», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Сергей.

Ранее стало известно о том, что той-терьер по кличке Арчибальд, который потерялся в электричке на станции «Чехов», благополучно воссоединился с хозяином.

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#полиция
#собака
#животные
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Суд в Петербурге арестовал женщину, которая укусила сына сожителя
26 января 2024, 17:30

Фото: iStock/zoka74

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО женщину, которая укусила сына своего сожителя, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.
Как удалось установить следствию, 22 января подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на несовершеннолетнего сына своего сожителя и укусила его в висок. Также известно, что ранее она неоднократно угрожала ребёнку расправой.

Женщину задержали 24 января. Отмечается, что она признала свою вину, заявив, что действительно была пьяна. В отношении петербурженки возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

До 23 марта подозреваемая будет находиться в следственном изоляторе.

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#уголовное санкт-петербург
#ребёнок
#алкоголь
#сизо
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Оголодавшие кошки устроили пожар в квартире жителей Уфы
В Уфе голодные кошки включили индукционную плиту и устроили пожар в квартире
26 января 2024, 17:26

Фото: istock / Nils Jacobi

В Уфе голодные кошки устроили пожар в квартире. Об этом сообщает МЧС России в официальном Телеграм-канале.
По информации ведомства, жильцы обратились к ним с сообщением о запахи гари в подъезде. Спасатели приехали на месте и вскрыли дверь в квартиру, откуда шел едкий дым. Оказалось, пожар устроили голодные кошки, искавшие еду на кухне. Они мягкими лапками включили индукционную плиту, на которой стояла приготовленная пища.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали 4 человека из подъезда и потушили возгорание», — сообщили в МЧС.
Ранее стало известно, что хозяин потерявшегося тойтерьера Арчи поблагодарил полицию за его возвращение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
#кошки
#мчс
#пожар
#пища
#возгорание
#животные
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Бойца «Азова»* осудили на 28 лет за приказ расстрелять троих мирных жителей
В ДНР бойца «Азова»* осудили на 28 лет за приказ расстрелять троих гражданских
26 января 2024, 16:56

Фото: istock / Sinenkiy

Верховный суд Донецкой народной Республики приговорил 28 годам колонии строгого режима гранатометчика украинского батальона «Азов»* Дмитрия Поповича за приказ расстрелять мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на прокуратуре республики.
Военного признали виновным по пунктам «а,ж,л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, с 12 по 19 марта 2022 года осужденный находился на боевой позиции в доме на улице Казанцева. Он заметил гражданских, которые шли по улице. Попов отдал приказ расстрелять их из пулемета. В результате атаки двое мирных жителей скончались, одному из них удалось сбежать из зоны обстрела.

До этого стало известно, что Суд в Москве с третьей попытки принял иск на миллиард рублей за «голую вечеринку». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*запрещенная в России террористическая организация
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#убийство
#рф
#днр
#стрельба
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Суд в Москве с третьей попытки принял иск на миллиард рублей за «голую вечеринку»
26 января 2024, 16:39

Фото: iStock/Zolnierek

Суд с третьей попытки принял иск на один миллиард рублей за «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 23 января некий Трещев А. С. написал третий по счёту иск в суд в отношении Анастасии Ивлеевой и компании «МТС», с требованием выплатить миллиард рублей в пользу фонда «Защитники Отечества». Два предыдущих иска, которые были составлены в аналогичном виде и с аналогичными требованиями, суд отклонил.

«Исковое заявление Трещева А.С. к ПАО «МТС» о взыскании компенсации морального вреда, обязании перечислить в счет компенсации морального вреда в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» денежные средства в размере 1 миллиарда долларов США принято к производству суда», — сообщили агентству в Таганской суде столице.

Напомним, скандальная вечеринка прошла в столичном клубе MUTABOR в ночь на 21 декабря. Самые крупные российские звёзды пришли на неё, учитывая оглашённый заранее строгий дресс-код — «чем меньше одежды, тем лучше».

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#блогер
#суд
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