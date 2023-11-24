В Богородском округе завершается строительство водозаборного узла

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Завершается строительство водозаборного узла в микрорайоне Заречье Богородского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Водозаборный узел будет обеспечивать чистой водой жителей микрорайонов Заречье-1 и Заречье-2.
В данный момент идут работы по обвязке технологических трубопроводов, монтажу тёплого контура, чтобы произвести отделочные работы вентиляционных камер. Кроме этого, уже после 15 декабря начнут непосредственное заполнение станции водой.
Стоит отметить, что работы планируется завершить в середине декабря 2023 года.
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«Работы по возведению новой станции начались в мае 2022 года и по плану запуск объекта был назначен на весну 2024 года. Но в связи с поручением Губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва строительство было ускорено. Планируется, что Новый год жители встретят с чистой водой», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Стоит отметить, что работы планируется завершить в середине декабря 2023 года.
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Мира Полтева